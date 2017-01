Kilalang aktres lumipat ng network matapos maging kabit ni male tv host By Reggee Bonoan Bandera



KAYA pala lumipat sa kilalang TV network ang mahusay na aktres ay dahil naging “mitsa” pala siya sa pagsasama ng mag-asawang hinahangaan ng lahat. Gustung-gusto pa naman namin ang mahusay na aktres dahil bukod sa maganda at matalino ay marunong ding umarte at maski na ilang taon pa lang siya sa industriya ay sikat na ang pangalan niya, idagdag pa ang pagiging bahagi niya ng isang showbiz clan. Tsika ng nakausap naming source na nagtatrabaho sa network na pinanggalingan niya, kaya pala siya pinaalis (o kusang umalis) ay dahil nahuli sila ng isang male TV host sa isang “kakaibang eksena”.

At dahil maraming loyal sa asawa ng TV host ay may nagtsika rito na ang asawa niya ay nakikipag-flirt sa mahusay na aktres. Ending, nagkagulo ang mag-asawa. Gusto nang iwan ng babae ang TV host pero inayos sila ng kanilang mga kaibigan dahil nga perfect couple ang tingin sa kanila. ‘Yun lang, minsan sumasagi pa rin sa isipan ng asawa ng TV host na baka may ginagawa na namang kakaiba ang lalaki maski na wala na roon ang mahusay na aktres. Samantala, mukhang tahimik na rin ang buhay ng mahusay na aktres dahil may karelasyon na siya ngayon na isang guwapong negosyante. Sana lang, hindi na ulitin ng mahusay na aktres ang ginawa niya sa dating partner dahil baka sa susunod ay talagang i-award na sa kanya ang titulong “ultimate homewrecker”.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.