Coney Reyes super epektib na kontrabida, pinatunayan ng ABS-CBN research

HINDI natatakot o nababahala ang veteran actress at dating TV host na si Ms. Coney Reyes kung palagi na lang kontrabida ang role niya sa mga serye ng ABS-CBN.

Ilan sa mga teleserye na ginawa niya kung saan talagang tumatak sa manonood ang pagkokontrabida niya ay ang 100 Days to Heaven (2011), Nathaniel (2015) at Ysabella (2007). At ngayon nga ay kontrabida uli siya sa bagong primetime series na My Dear Heart under Dreamscape Entertainment.

Kaya ang tanong kay Ms. Coney sa presscon ng MDH ay kung hindi ba siya nagsasawa na halos iisa ang tema ng papel niya, nag-iiba lang ang kuwento at level.

Kuwento ng aktres na gaganap bilang si Dra. Divinagracia sa My Dear Heart, “Parati ko naman sinasabi sa kanila (Dreamscape Entertainment), give me a sitcom (sabay tawa)!”

“They explained naman to me (fully), I think when they do research, parang acceptable na kontrabida ako at believable na nagbabago. Sometimes daw they had a hard time to portray ‘yung ganu’n role na magiging mabait na (ending), minsan hindi raw naniniwala ‘yung viewers. So according sa research lumalabas na naniniwala sila sa akin.

“And that’s why I’m honored kasi I like also to portray the role, before kasi ayokong magkontrabida because I hear the Gospel like that, but the thing is after I did Ysabella when direk Rory Quintos explained to me the role, mas challenging at maraming magagawa ang kontrabida na magbabago, di ba?

“Kasi ‘yung magbabago mismo, bad to good, there’s a transition, it can’t be also parang all of a sudden so may nuisances, merong lalim ‘yan, it has got to come deep, deep inside of you.

“And you have to work at it also slowly with the directors, co-stars that are very important on the character of everybody. Understand where your characters go, where the story/plot will go. I have to understand where the story of the teleserye is going and kapag naintindihan ko ‘yun, okay na sa akin,” paliwanag ng aktres.

Karamihan sa makakasama ni Ms. Coney sa My Dear Heart ay mga baguhan kaya tinanong siya kung okay lang na ang first impression sa kanya ay mataray o baka hindi niya magustuhan ang acting ng mga ito.

Mabilis na sagot ng aktres, “Siguro, that’s giving me a conscious effort to reach out to people. I don’t like them nga to get intimidated. I guess siguro dahil matanda na ako or matagal na ako sa industriya, siyempre medyo maiilang siguro sila, ‘yun siguro. May ilang ng konti. Pero kapag nakilala na nila ako, hindi naman.”

Emosyonal pang sabi ng premyadong aktres, “Nakakatuwa kasi, it’s such a blessing to work with these young actors, talagang gusto nila ‘yung ginagawa nila. Kasi may mga bata na nakikita ko naman, hindi sineseryoso ang mga trabaho.

“Sayang ang mga pagkakataon na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. At itong mga ito (co-stars), ang gagaling makisama hindi sila pa-star or anything like that.

“Sobrang mababait at mabubuti ang pagpapakaki ng mga magulang ninyo sa inyo,” papuri pa ng beteranang aktres sa mga kasamahan niya sa MDH na magsisimula na ngayong gabi sa Primetime Bida ng ABS-CBN pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano.

Grabe rin daw ang challenge kay Ms. Coney sa pagganap niya bilang Dra. Maragaret Divinagracia, ang pinakamagaling na heart surgeon sa bansa. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay na kanyang natatamasa, naging mataas ang tingin ni Margaret sa kanyang sarili at tinuon ang pansin sa pananatili sa tuktok.

Ngunit magbabago ang lahat sa pagkikita nila ng batang si Heart, na ginagampanan ng newest Kapamilya child star na si Heart Ramos. Si Heart ang pinanggagalingan ng saya at lakas ng kanyang mga magulang na sina Jude (Zanjoe Marudo) at Clara (Bela Padilla). Masaya ang kanilang pamumuhay bilang isang pamilya. Pero hindi rin ito nagtagal nang ma-diagnose si Heart ng congenital heart disease.

Sa direksyon nina Jerome Pobocan at Jojo Saguin, kasama rin sa cast ng My Dear Heart sina Robert Arevalo, Rio Locsin, Joey Marquez, Susan Africa, Eric Quizon, Ria Atayde at Loisa Andalio.