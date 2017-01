Sylvia binigyan ng bonggang regalo si Joshua By Reggee Bonoan Bandera

NAPAKASUWERTE naman ng batang aktor na si Joshua Garcia dahil nagpa-block screening ang Mommy La niya sa The Greatest Love na si Sylvia Sanchez sa pelikulang “Vince & Kath & James” sa Director’s Club ng SM Megamall na dinaluhan ng pamilya at kaibigan ng aktres. Kuwento ni Ibyang kaya niya naisip na bigyan ng block screening ang apo niya sa TGL ay dahil, “Bago kasi kami umalis for London, nagsabi si Josh ng, ‘Mommy La (lola), pag nanood kayo ng ‘Vince & Kath & James’ na pamilya, sama n’yo ako ha? Kasi gusto ko marinig ang comment mo, gusto ko malaman ano masasabi mo.’ “Tapos nu’ng December 24, pinapunta ko siya sa bahay kasi nag-iisa lang siya sa bahay niya, wala raw siyang kasama, kaya sabi ko, dito ka na mag-Pasko sa amin at dumating naman siya. Alam mo ‘yan Reggee, pag mahal ko ang tao, mahal ko hanggang sa dulo, ipaglalaban ko ‘yan. “Si Josh, apo ko na ‘yan, lahat ng naging apo ko sa mga teleserye ko, simula kay Choc (JM Ibanez), Ningning (Jana Agoncillo), Marco Masa (Super D) lahat sila mahal ko, itinuring ko ng apo, si Josh ang panganay sa lahat,” kuwento ng aktres. Balik-taping sila noong Sabado at kaagad daw siyang sinalubong ni Josh at hiningan ng pasalubong. “Sabi ko, maghintay ka, magugustuhan mo pasalubong ko, at iyon nga, nagulat siya na nagpa-block screening ako, nakita ko ‘yung saya niya, sobra! Sobrang malapit siya sa akin kasi siguro lumaking wala sa piling ng nanay niya kasi lola at tiyuhing pari ang nagpalaki, siguro naghahanap siya ng nanay,” sabi ng aktres. Grabe ang saya ni Josh nu’ng natapos ang pelikula dahil pinalakpakan siya ng todo, at narinig naming bumulong siya kay Ibyang ng “Ma La, sa taping na lang natin sabihin ang comment mo, ha,” habang magkayakap sila nang mahigpit. Puring-puri naman ni Ibyang si Josh, “Malalim siyang umarte, marunong talaga ‘yung bata, kailangan lang ayusin ‘yung bitaw niya ng dialogue kasi nahahawig nga kay John Lloyd (Cruz).”

