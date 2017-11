Empoy lapitin ng white lady; ama ni Angeline nagpakita sa litrato By Ervin Santiago Bandera



ARAW ng mga kaluluwa ngayon (All Souls’ Day) kaya ihabol natin ang makapanindig-balahibong kuwento ng komedyanteng si Empoy Marquez tungkol sa pagkakaroon niya ng third eye. May mga pagkakataon daw na bukas na bukas ang kanyang third eye kaya nakakakita rin daw siya ng mga ligaw na kaluluwa o mga kakaibang elemento sa palidid. Isa sa mga hinding-hindi niya malilimutang karanasan ay nangyari sa dati niyang trabaho. “Nakakita ako ng white lady, sa bahay ng tinirhan namin noon. Tapos sa convenience store na pinagtrabahuan ko dati nakita ko siya mismo. “Nagsasalansan ako ng mga beer dahil back lot ako dati, graveyard. Pagsalansan ko ng pang-apat nakita ko siya. Yung mukha niya parang usok ng sigarilyo. Hindi mo maaninag talaga. “Isa pala siyang dating crew na namatay doon kasi binangungot sa office. Pero hindi ‘yun sinabi sa akin ng mga boss ko. Nu’ng ikinuwento ko sa kanila na nakita ko ‘yung babae, saka lang nila sinabi sa akin na doon pala siya namatay,” kuwento ni Empoy sa isang panayam. q q q Naniniwala rin si Angeline Quinto na nagagawa pa ring magparamdam ng mga taong namayapa na sa kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng mga litrato. “Kakalibing pa lang ni papa ko noong nangyari ito. Nakatambay kami ng kapatid ko sa bahay namin sa Las Piñas. Nag-picture-picture yung kapatid ko, puro selfie. so siya lang mag-isa. “Pero doon sa pang-apat na shot niya, nasa likod niya si papa, nakaupo kung saan siya lagi nakaupo. Akala ko noong una binibiro lang ako, pero kitang-kita sa cellphone ng kapatid ko. “Madalas kapag ganu’n, ‘di ba anino lang, kaso yung kanya kasi may katawan kahit walang mukha, nakaupo pa kung paano siya umupo. Ang papa ko kasi kapag umupo laging naka-de kwatro at nakapatong ang kamay sa tuhod. Kinilabutan talaga kami,” kuwento ni Angeline sa interview ng ABS-CBN.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.