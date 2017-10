Willie nagpa-raffle ng 3 house & lot sa Wowowin para sa mga sundalo at pulis By Cristy Fermin Bandera

IPINALABAS na kahapon ang unang sultada ng Wowowin na sadyang binuo ni Willie Revillame ang konsepto para bigyang-pagpupugay ang ating mga kapulisan at kasundaluhang nakipaglaban nang limang buwan sa giyera sa Marawi. Ngayong alas singko nang hapon naman ang ikalawang buhos ng Wowowin para sa mga magigiting na unipormadong kababayan natin na karamihan ay nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa ating bayan. Kuwento ni Willie, “Para sa kanila talaga ang dalawang episodes ng Wowowin. Nasubaybayan ko ang mga pinagdaanan nila, mahigit na isandaan sa kanila ang namatay, kaya paano na ang mga naulilang pamilya nila? “Naisip ko nga, napakasuwerte natin dahil pag-alis natin ng bahay sa umaga, e, nakauuwi pa tayo nang buhay, nakakasama pa rin natin ang mga pamilya natin. “Pero ang mga sundalo at pulis kapag umaalis sila ng bahay sa umaga, sure ba silang makauuwi pa sa mga pamilya nila sa pagtatapos ng araw? “Humingi ako ng suporta kina Senator Manny and Cynthia Villar, tatlong house and lot ang ipina-raffle nila sa Wowowin, kung saan nakatira ang nanalo, hindi na nila kailangang mamroblema. Du’n din sila bibigyan ng bahay at lupa ng Camella,” kuwento ng mapusong aktor-TV host. Pagdating sa pagtulong sa mga kapuspalad ay nangunguna si Willie Revillame. May puso rin siya para sa mga kasundaluhang naglalaan ng kanilang nag-iisang buhay para sa ating bayan. Petmalu!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.