Producer ng MMFF entry nina Jennylyn at Derek suko agad sa pagdidirek

EXCITED na ang Quantum Films producer na si Atty. Joji Alonso sa pelikulang “All Of You” nina Jennylyn Mercado at Derek Ramsay na kasama sa 2017 Metro Manila Film Festival mula sa direksyon ni Dan Villegas.

Base sa post ni Atty. Joji sa social media, “Yehey! Our teaser trailer for All of You is up!!! Please don’t fail to watch this movie during the MMFF 2017.”

Balik-tambalan sina Jen at Derek ngayong 2017, nauna silang nagsama sa “English Only Please” noong 2014 kung saan nanalo sila pareho ng Best Actor at Best Actress for MMFF.

Speaking of Atty. Joji, nagawa na nito ang isa sa pangarap niyang maging direktor bukod sa pagiging movie producer at distributor.

Mahusay na abogada si Ms. Joji Villanueva Alonso at marami siyang kasong naipanalo pero hindi lang pala iyon ang pangarap niya, gusto niyang makapag-ambag sa sining na nangyari naman dahil marami na rin siyang indie at mainstream movies na pinrodyus under her Quantum Films.

At ilang buwan na ang nakararaan ay natapos na ni Atty. Joji ang short film na idinirek niya.

“Short film lang siya Reggs, siguro 15 minutes lang, pinagbigyan ko lang ang sarili ko na makapagdirek kasi matagal na ito sa bucket list ko. So nagawa ko na, okay na ako at hindi ko na uulitin pa,” masayang kuwento ni Atty. Joji nu’ng makausap namin.

Sobrang hirap daw palang magdirek na akala niya ay madali lang, “Mas gusto ko na lang maging producer kaysa magdirek kasi ‘yung producer, puwede akong pumunta anytime sa set, hindi ko kailangang magbabad.

“As a director, dapat maaga palang nandoon ka na to check everything sa set kung okay lahat ang ilaw, ang cameras. Good thing ang mga artista ko mababait, maaga lahat at magagaling, puro indie actors kaya magagaling at mababa lang bayad ko.

“Nu’ng dumating ako sa set, fresh pa ako, kalahating araw palang ako shooting lapot na ako kasi ang init. Isang araw lang natapos hanggang gabi ‘yung shooting,” kuwento ng lawyer-producer-director sa amin.

Hanggang sa likod ng kamera lang daw ang gusto ni Atty. Joji, wala naman siyang planong umarte tulad ng ibang producers na nangangarap palang maging artista.