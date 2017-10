Aguirre sangkot sa P50 milyong suhulan? By Ramon Tulfo Bandera

NAMATAY sa sama ng loob ang retiradong clerk of court sa Gumaca, Quezon na si Alberto Argosino dahil sa kahihiyan ng kanyang pamilya gawa ng pagkakasangkot ng kanyang anak sa malaking iskandalo. Ang kanyang anak ay ang dating Deputy Immigration Commissioner Al Argosino. Si Al at ang kapwa niya Deputy Immigration Commissioner na si Michael Robles ay caught in the act sa CCTV camera na tumatanggap ng P50 milyong bribe money sa representative ng casino tycoon na si Jack Lam. Sinasabi ng mga taga Lopez, Quezon, na bayan ng pamilya Argosino, na napag-utusan lang si Al ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. “Napag-utusan lang ni SOJ (secretary of justice) si Al na makipag-usap kay Jack Lam,” sabi ng isang residente ng Lopez. Parang tumutugma ang sinabi ng taga Lopez sa tinuran sa akin ng ilang insiders ng Department of Justice na kaya ibinaba sa graft at direct bribery ang kaso laban kina Argosino at Robles ay dahil baka magsalita sila. May hinahawakan ang inyong lingkod na text message na parang nagpapatunay na may kinalaman si Secretary Aguirre sa P50 milyong suhulan na nabuking. Ang mga sumusunod ang nakasaad sa text na pinadala ni Argosino sa isang “Gen”: Gen, good evening. Nag-usap na kami ni Supremo. They will help. We are now leaving the place of meeting to go to your place to get the money. Pina safekeeping muna nina SOJ (ibig sabihin, Secretary of Justice). Can we get it tonight? Thank you. *** Nang tinanong si Aguirre ng ilang senador kung ano na ang kinahinatnan ng kaso na isinampa laban kina Argosino at Robles, sinabi ng justice secretary na ibinaba ang kaso sa graft at direct bribery dahil kulang ng P1,000 ang pera na na-recover. Para maging plunder ang isang kaso laban sa isang opisyal ng gobyerno, kailangang umabot ang halaga sa P50 milyon. ’Yan ang nakasaad sa batas. Pero ang perang narecover kina Argosino at Robles ay P49,999,000, o kulang ng P1,000. Susmaryosep! Akala nga ng mga senador na sinabihan niya, ganoon din ang kanilang reaksiyon. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Aguirre. Ngayon ay alam natin kung bakit ibinaba sa graft and direct bribery ang kaso laban kina Argosino at Robles. Ang plunder kasi ay walang piyansa, samantalang ang direct bribery at graft ay meron. Ngayong lumabas na ang diumano’y tunay na kuwento sa P50 milyong suhulan na nabuking, dapat ay imbestigahan agad si Aguirre at sipain sa puwesto kung mapatunayang meron siyang kinalaman dito. *** Napagkamalan ni Chief Insp. Gideon Ines, commander ng police community precinct No. 10 sa Makati, na drug addict si Christian Manlolo, 29, walang trabaho, nakatira sa Barangay Rizal sa lungsod. Pinagbabaril ni Ines si Manlolo sa likod habang tumatakbo ito palayo sa kanya. Sinabi ng mga kapitbahay at ibang testigo na walang ginawang masama o ilegal si Manlolo. Nag-check ang “Isumbong mo kay Tulfo” sa Barangay Rizal tungkol kay Manlolo. Wala itong record na nanggugulo sa barangay o kaya siya’y drug addict. Nang nakahiga na si Christian dahil sa tama ng bala, “nagplanting” ng shabu at baril malapit sa kanyang katawan ang opisyal na pulis, ayon sa mga nakakita. Upang pagtakpan ang kanyang pagkakamali ay inunahan na ni Ines na sampahan ng kasong direct assault at attempted murder ang pobreng si Manlolo. Nang madatnan ng “Isumbong” si Manlolo sa Ospital ng Makati, may kadena ito na ikinabit sa kanyang higaan. Inalis lang ni Ines ang kadena matapos ko siyang pagalitan sa aking programa sa DZRP (dating Radyo ng Bayan) at sa telepono.

