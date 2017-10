Alessandra, Marc Abaya super in love sa isa’t isa

HINDI na nga maitago ang relasyon ng aktres na si Alessandra de Rossi sa musikerong si Marc Abaya. Panay na ang post nila ngayon sa kani-kanilang Instagram accounts ng kanilang sweet moments sa isang beach resort sa Mabini, Batangas kasama ang alaga nilang English bulldog.

Naka-two piece si Alessandra sa isang photo na may caption na, “Ganito dapat ang post para maraming likes. WAIT. Ready na ako @marc_abaya.”

May kuha rin si Marc kay Alessandra na nakatalikod sa dagat na kitang-kita ang kurba ng katawan at may caption na, “But each day when she walks to the sea…MagiK!”

Isa pang litrato ang nakita namin kung saan nakatalikod si Marc at nakaharap sa dagat samantalang nakatagilid naman si Alessandra na may caption na: “Thank you!!!! The best things in life are dagat and sun. Well, sinigang din! @marc_abaya.”

Pagkatapos ng matagumpay na “Kita Kita”, uumpisahan na ni Alex ang bagong teleserye niya sa Dreamscape Entertainment.

q q q

Sumabak na rin sa pag-arte ang anak nina Gabby Concepcion at Grace Ibuna na si Garrie Concepcion, kasama siya ngayon sa La Luna Sangre bilang isa sa Moonchasers.

Nu’ng una naming mapansin ang dalaga ay pawang long shot ang kuha o kaya’y nadadaanan lang ng kamera, pero ngayon ay may close-up shot na siya kaya siguradong mapapansin na siya.

Wala pang dialogue si Garrie pero naniniwala kami na bibigyan din siya ng chance na mag-shine sa serye tulad ni Mark Neumann na dinadaan-daanan lang din ng camera noon habang nakikipaglaban sa mga bampira hanggang si Daniel Padilla (Tristan) na ang nakakaeksena niya.

Ang Cornerstone Management ang may hawak sa career ni Garrie.