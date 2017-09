Kilalang aktor plastik, pikon…pati babae pinapatulan

MAY kasabihan na “Don’t judge a book by its cover.” Totoo namang hindi basta nakikilala ang isang tao sa pisikal nitong anyo.

Kaya namin ito nasabi ay dahil unang beses palang naming nakilala at nakausap ang kilalang aktor ay may duda na agad kami sa pagkatao at pag-uugali nito, pero dahil maayos siyang kausap, magalang naman ay binigyan pa rin namin siya ng benefit of the doubt.

Sabi namin sa ilang katoto noong nakatsikahan namin ang kilalang aktor, baka nga iba naman siya kahit malakas ang pakiramdam namin na may tago siyang ugali.

Tama pala kami bossing Ervin dahil kapag nasa likod pala siya ng kamera o walang media na kaharap ay kakaiba ang kanyang attitude, lahat pinapatulan niya, ke babae o lalaki at higit sa lahat, pikon siya.

Hindi lumalabas ang tunay na ugali ng kilalang aktor dahil natatakpan ito ng kanyang charm at ng mga taong malalapit sa kanya na pawang papuri ang mga sinasabi. Well, hindi naman masisisi dahil neglected child siya kaya siguro ito ang mga hugot niya sa buhay.

Kaya namin ito isinusulat ngayon ay dahil sa lahat ng ayaw namin ay ginagawa kaming tanga o sinungaling sa aming panulat dahil unang-una, hindi kami nagsusulat ng hindi totoo. Ilang beses na naming nakikita sa isang sosyal na mall ang aktor, na tambayan na niya siguro dahil malapit ang bahay niya sa lugar o kaya pakiramdam niya ay hindi ito masyadong pinupuntahan ng mga reporter kaya safe siyang maglibot.

E, pasensya ka na, dahil tambayan din namin ang nasabing mall pero hindi kami sosyal, nagkataon lang na malapit din ito kung saan kami nakatira. Sa rami na ng nasulat at nahuli naming artista sa sosyal na mall na ito na may mga kasama ay lahat naman sila umamin at natatawa pa kapag nagkikita kami.

Pero iba ang aktor na ito, todo deny siya sa nasulat naming nakita namin siyang nanood ng “Kita Kita” na may kasamang babaeng matangkad, morena at mahaba ang buhok na naka-jacket.

Actually, hindi sabay si kilalang aktor at ang kasama niyang babae na pumasok sa Cinema 3 ng sosyal na mall dahil ang istilo, pinauna ni aktor ang babae sa loob pero binigyan niya ito ng bottled water.

Pagkaraan ng dalawang minuto ay pumasok na rin ang kilalang aktor na naka-black baseball cap at black hoodie.

At dahil sa gigil namin ay nagtanong kami sa isang reliable source kung sino ang babaeng kasama ng aktor saka namin inilarawan ang itsura, “Ha-hahaha! One of his girls po ‘yan. Oo, tama po ang description ninyo sa girl. Isa po ‘yan sa mga babaeng may gusto at nakaka-date niya Kaya nga po naghiwalay sila ng girlfriend niya,” pagtatapat ng aming source.

Sa totoo lang, gustung-gusto naming makaharap ang kilalang aktor at imumuwestra namin sa kanya ang nakita namin para makita ang reaksyon niya. At sa susunod ay kukunan na namin ang lahat ng artistang makikita namin sa mga mall para may pruweba kami kapag nagkaipitan na.