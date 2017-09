ER galit na galit, babarilin daw si P-Noy sa ulo By Cristy Fermin Bandera

LAHAT kaming magkakaumpukan nu’ng isang gabi ay inis na inis kay dating Governor ER Ejercito. Sobrang nagpapapansin ang aktor-pulitikong ito, palibhasa’y wala na siya sa sentro ng aksyon, palibhasa’y gustung-gusto niya nang makabalik sa puwesto pagkatapos niyang matalo nang milya-milya sa kanyang kalaban sa probinsiya ng Laguna. Ewan kung ano’ng nakain ng action star nu’ng araw na ‘yun kaya buong-ningning niyang ipinagmayabang na kapag nagkita raw sila ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay babarilin niya ito sa ulo. Tama, hindi niya babarilin si P-Noy sa paa, hindi sa braso at sa iba pang parte ng katawan nito na puwede pa itong mabuhay. Talagang madiing sinabi ni dating Gobernador ER na sa ulo niya ito babarilin. Napakayabang na komento! Ngayon lang kami nakakita ng pulitikong ipinagbabanduhan pa ang kanyang plano. Napakaraming buwisit na buwisit sa pulitikong ito na humilahod sa pagkatalo nu’ng nakaraang eleksiyon sa kanyang probinsiya. Kundi ba naman. Pati ang kanyang anak mismo ay kinalaban niya, hindi man lang ba niya naisip na sa ganu’ng desisyon ay mahahati ang kanilang boto, kaya ano ang nangyari? Pareho silang talo! Hindi maganda sa panlasa ang ganu’ng pagkahambog. Matindi man ang galit niya sa dating pangulo ay hindi hinihingi sa isang edukado at marespetong lipunan ang kanyang pagbabanta. Parang nakikinita na namin ang pagkalugmok uli sa kangkungan ni dating Governor ER Ejercito sa muli niyang pagtakbong tagapamuno ng Laguna sa 2019.

