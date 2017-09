Kim Rodriguez: Bakit nila ako sinisira wala naman akong kasalanan!? By Jun Nardo Bandera

UNANG big screen appearance ng Kapuso artist na si Kim Rodriguez ang “This Time I’ll Be Sweeter” na pinagbibidahan nina Barbie Forteza at Ken Chan. Tapos na ang pagiging “nganga” days dahil nag-renew na siya ng kontrata sa GMA. Feeling ni Kim, lumaki siya dahil sa kawalan ng pagkakaabalahang trabaho. Kaya naman lumutang ang tsismis na buntis siya dahil sa malapad niyang katawan. “Oo nga po eh. Nagulat din ako. Kasi after ng last show ko na Makita Kang Muli, isang taon na eksakto, tapos nag-end ng contract. Kaka-renew lang. “May problema rin. Buti nag-out of the country, Thailand, Singapore. Siguro kakakain ko. Nag-enjoy sa bakasyon. Nag-gain ako ng weight,” rason niya. Itinanggi niyang depressed siya sa career at lovelife kaya siya. tumaba. “Ay hindi. Kuntento naman ako sa career ko. Sinulit ko lang ang bakasyon kasi pag bumalik ka sa trabaho, wala ka nang bakasyon. Wala ring kinalaman ang lovelife. That time zero pa ang lovelife ko,” rason ni Kim. Eh ‘yung natsismis na buntis siya, hindi ba siya na-depress? “Dalawang beses pa nga raw akong nabuntis! Diyos ko! Siguro hindi mo maiiwasang isipin ‘yon eh. Kagaya last time, recently lang, galing kami supermarket, narinig ng pinsan ko, ‘Pinag-uusapan ka nila kaya raw wala kang show kasi buntis ka.’ Sabi ko naman, ‘Hindi ko naman kayang i-confront. Hayaan mo lang sila.’ “Pero ako kasi, dedma pero kahit anong dedma pag alam ng tao, parang tsismis, may pakpak. Siyempre nasaktan ako. Nasaktan ako kung kanino man nagsimula ‘yon. “Kasi ako, wala akong pinapakitang masama kahit kanino kaya sobrang nasaktan din ako. Bakit ganoon sila sa akin? Kailangan akong siraan. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila,” paliwanag ni Kim. Nu’ng ni-launch siya bilang bida, mino-molde siyang inosenteng sexy. Ngayong mid 20s na siya, payag na ba siyang tumodo sa pagpapaseksi? “Naisip ko na ‘yan noon. Siguro ito na ang tamang panahon para riyan. Magtu-24 na ako. Siguro ready na pero bago ako magsimula sa ganoong part, siguro kailangan ko munang maging ready. Ayusin ko muna ang katawan ko. Kailangan pagbalik ko, bongga na,” bulalas ng Kapuso actress.

So, sa ngayon no boys muna? “Yes, bawal muna ang boys. Sa ngayon, friend-friends lang muna. Focus muna sa trabaho,” sey ni Kim. Depressing ba ‘yung nangyari sa kanila ng kanyang ex-boyfriend na si Kiko Estrada? “Hay naku, ayoko na lang magsalita! Ha! Ha! Ha! Basta ako masaya ngayon!” deklara ni

Kim.

