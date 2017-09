Horoscope, September 18, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Itigil na ang mga page-experimento sa mga negosyong wala ka namang gaanong kinikita, sa halip paluwal ka lang. Sa pag-ibig itapon ang pride sa basurahan, humingi ng sorry sa minamahal. Matatapos ang araw na ito sa isang napakagandang sopresa. Mapalad ang 5, 18, 27, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Om.” Blue at magenta ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ngayon palang iplano na ang paskong darating, magluto ng mga pagkaing pampasko, na iniluluto sa apoy, ang nasabing kalakal ang magpapayaman sa iyo. Sa pag-ibig, bago dalhin sa market ang anumang produktong pagkain, ipatikim mo na sa kasuyong Libra. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 30, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Harim-Om-Hara.” Maroon at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Venus ang ruling planet ng Taurus. Basta’t lagi ka lang magpa-sexy, gagandang muli ang kapalaran at lalong sasarap ang pakikipag-relasyon sa isang Virgo. Sa pananalapi, kapag sexy ang katawan, mas maraming meteryal bagay ang maaakit. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 47. Mahwiaga mong mantra: “Aum-Kaleneha-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Tawanan mo lang sila upang mabigong lahat ang mga kakumpetensya. Sa masayahing aura, kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, lalong iinit sasarap ang relasyon kung bibigyan ng pagkain kulay puti na bilog, na hinihigop ang kasuyo. Mapalad ang 5, 14, 27, 35, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om!” Silver at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mag-ingat sa medyo matigas na kulot ang buhok at may kayumangging kulay ng balat, siya ang manra-racket sa iyo at manloloko. Sa pag-ibig, panatiliin ang pagtitiwala sa kasuyong slim ang pangangatawan. Mapalad ang 7, 16, 25, 38, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Durate-Rebus-Om.” White at maroon ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Pera na naman ang problema. Itigil na ang sobrang magastos. Pikit matang magtipid, upang makaahon sa mga problema pang-pinansyal. Sumunod sa pinapagawa ng kasuyo, mang hiram muna ng salapi sa isang kaibigang Aries. Mapalad ang 1, 10, 19, 34, 40, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Padme-Om.” Magenta at white ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Mag-concentrate sa ginagawa wag masyadong makipagdaldalan. Sa pag-ibig, sa kasuyo ikuwento ang mga positibong iniisip, e-encourage ka nya upang ang lahat ng iyong mga balak ay mag materialize. Mapalad ng 5, 18, 26, 32, 34, at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Kedemel.” Gold at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Elementong hangin ang namamayani sa Libra. Hindi mo ba napapansin kung minsan ay “mahangin” ka? Sa pagpapakumbaba mas maraming biyayang matatanggap at mas magiging maligaya ang relasyon sa isang Aquarius. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kurvan-Om-Adhenan.” Blue at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Green at red ang mapalad na kulay ng isang Scorpio. Sa pinansyal mas mabilis na tatabo ng malaking halaga kung laging magsusuot ng red. Sa pag-ibig, green naman ang kulay na maghahatid sa isang nakakabaliw na romansa. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Patrenan-Om-Ayena.”

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi dapat mainis sa makulit na mga kasama, sisirain lang nila ang araw mo. ‘Wag mo silang intindihin ang mahalaga kahit hindi ka umaasa sa kanila nagkakapera ka. Sa pag-ibig, pagpasensyan ang pagigng makulit ng kasuyong Aries. Mapalad ang 3, 18, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at magenta ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ituloy mo lang ang iyong mga pagsisikap. Reregaluhan ka ng langit, maraming salapi ang iyong aanihin. Sa pag-ibig, kung ayaw nila sa iyo ayaw mo rin sa kanila, pero patuloy naman silang lalapit at hihingi sa iyo ng tulong. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Silver at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi ka na mabigo sa pag-ibig kung susunod sa suwestiyon ng mga magulang at kaibigan. Sa pinansyal, tama ang iniisip mong pagtitipid, sa ganyang paraan ang pag-asenso ay madaling makakamit.” Mapalad ang 5, 10, 22, 31, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Yellow at gold ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ngayon mo mararamdamang tila kinakapos ka ng pera, ganon talaga, nitong mga huling araw naging magastos ka kasi. Sa pag-ibig, tuloy ang masayang pakikipag-relasyon sa isang Cancer. Mapalad ang 1, 18, 25, 23, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Arham-Nama-Jnana-Om.” White at purple ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.