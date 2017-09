Janella sa katawan ni Elmo: Hindi ko siya tinitingnan, nahihiya ako!

SA renewal of contract ni Janella Salvador sa Regal Films, sinabi nitong ipinagdarasal niyang makapasok ang pelikula nila ni Elmo Magalona na “My Fairy Tail Love Story” sa 2017 Metro Manila Film Festival.

Kahit ang Regal producers na sina Mother Lily Monteverde at Roselle Monteverde-Teo ay umaasang mapipili ang kanilang movie sa Magic 8 ng MMFF ngayong taon.

Tatlong taong kontrata ang muling pinirmahan ni Janella sa Regal, kaagad daw siyang ni-renew nina Mother Lily dahil itinuturing siyang lucky charm ng produksyon. Parehong kumita ang unang dalawang pelikula ng dalaga sa Regal, ang “Haunted Mansion” at “Mano Po 7”. At positibo rin si Mother na tatabo rin sa takilya ang “Fairy Tail Love Story” na idinirek ni Perci Intalan.

Reaksyon ni Janella, “Happy to renew my contract with Regal and excited to make more films with them.” Kasama niyang nag-renew ng kontrata ang manager niyang si Manny Valera.

Ang unang pelikula sa bagong 3- year picture contract ni Janella sa Regal ay ang “So Connected” na ididirek ni Jason Paul Laxamana at may pa-audition para sa makakasama ng aktres. Hindi rin si Elmo ang leading man niya rito, sabi sa amin ng manager niya.

Kuwento ng aktres habang sin-shoot nila ang “Fairy Tale Love Story”, “Sobrang nag-enjoy po talaga ako while doing the movie and hopefully talaga makapasok siya sa Metro Manila Film Festival,”nakangiting kuwento ng dalaga.

Sa tanong kung hindi ba nailang ang dalaga sa kanyang mermaid costume, “From the start naman we make sure na hindi masyadong too revealing, ayoko pa, I’m (still) shy. Ha-hahaha!” tumawang sagot ng aktres sabay sabing, “And the costume is really nice, I like the tail, ang sarap niyang ilangoy sa water.”

Ang pinakamahirap daw na naranasan ni Janella habang sinu-shoot nila ang movie ay, “Nu’ng pag-uwi ko na kasi na-sunburn talaga ako ng sobra as in hindi ko magalaw ‘yung face ko, hindi ako makatawa, talagang nasunog ako. Hindi ‘yung paglangoy o pagsisid kasi na-enjoy ko talaga, I love it!”

Natanong naman kung ano na ang estado ng relasyon nila ni Elmo, tugon ng dalaga, “Same pa rin we are still enjoying our relationship so far in work and even off-cam. Mas naging pamilyar na kami sa isa’t isa. It’s a different experience talaga per project kasi nagtutulungan kami, we always make it a point na natutulungan namin ang isa’t isa pagdating sa work. Kailangan you’re good for each other and partnership.”

Pero pahabol ni Janella, “Wala pong kissing scene, I’m not ready yet for that, hindi pa rin time, baka in the future.”

Ano naman ang komento ni Janella sa katawan ni Elmo habang sumisisid sa ilalim ng dagat?

“Ha-hahaha! Wala akong masabi! Ha-hahaha! Hindi ko kasi siya tinitingnan kapag nakahubad, nahihiya ako. Pag may damit na siya saka ko lang siya tinitingnan,” sagot ng dalaga.

***

Nang masolo ng ilang members ng entertainment press si Janella ay agad naming tinanong kung kailan sila aamin ni Elmo sa tunay nilang relasyon. Nakatawang sagot ni Janella, “Aamin ba, wala naman kaming aaminin?”

Tinanong din namin ang tungkol sa couple shoes nila na sinulat namin kamakailan, “Couple shoes? Which one?” natatawang balik-tanong ng dalaga kaya hiniritan namin siya ng, “Which one, so marami pala?” kaya tawa nang tawa ang dalaga.

Aniya, “Yung iba kasi (couple shoes) bigay ng fans, the one I posted, kasi pareho kaming sponsors, so when we pulled out together, kumuha kami ng parehong shoes.”

Ano talaga ang anong status nila ni Elmo kung hindi sila mag-boyfriend? “We are (nag-isip)…happily working together!” natatawang sagot ng aktres.

No personal relationship outside of work? “Of course meron naman, but in all honesty, we’re not rushing to get into a relationship yet kasi ang priority namin talaga ngayon is work.”