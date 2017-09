Pakiusap ni Ejay kay Erich: Huwag mo na akong talakan pag naka-take 30 ako, ha!

OPEN na ngayon si Ejay Falcon sa kanyang lovelife. Mayroon na siyang girlfriend, si Jana Roxas na dating contestant sa Starstruck.

Dati kasi ay hindi umaamin si Ejay sa mga nakarelasyon niya, sa katunayan ay sumama pa ang loob sa kanya ni Yam Concepcion (pareho silang nasa FPJ’s Ang Probinsyano ngayon) dahil bigla na lang naglaho ang binata at taon ang binilang bago siya humingi ng dispensa sa dalaga.

Okay na sina Ejay at Yam ngayon na may kanya-kanya nang ka-relasyon.

Anyway, natawa kami kay Ejay nang makatsikahan namin sa pocket presscon ng seryeng The Promise Of Forever na umere na nitong Lunes. Diretso naming sinabi sa kanya na sinulat namin dito sa BANDERA na nakita namin siyang may kasamang babae sa Robinson’s Magnolia.

“Siya nga, may patsinita-tsinita ka pa (sinulat). Bago-bago palang kasi kami noon, pero ngayon okay na, puwede na (lantad na),” natatawang sabi sa amin ng aktor.

Inalam namin kung may anak na si Jana dahil nakikita raw siyang may kasamang bata, “Wala siyang anak, dalaga pa. ‘Yung batang kasama niya, pamangkin niya ‘yun,” pagtatanggol ni Ejay sa nobya.

Matagal na raw silang magkaibigan ni Jana bago naging sila, “Ginagawa ko pa lang noon ‘yung Pasion de Amor, eight months na kami.”

As of this writing ay hindi pa pinag-uusapan nina Ejay at Jana ang kasal, “Siyempre lahat naman kapag may karelasyon gusto natin iyon na, pero as of now, hindi pa namin pinag-uusapan, nage-enjoy muna kami, masaya kami ngayon. Nagbi-business na siya ngayon, hindi na siya artista.”

Sa seryeng The Promise Of Forever ay wala namang reklamo si Ejay sa role niya bilang ka-love triangle nina Ritz Azul at Paulo Avelino. Mahaba naman ang exposure niya at challenging ang kanyang papel.

“Kapag sobrang in love ka, nagiging grey ang pagkatao mo dahil sa selos. Sa tunay na buhay siguro puwedeng mangyari sa akin, lahat naman siguro magiging ganu’n. Pero siguro hindi naman ako makakapatay,” pahayag ng binata.

Makakatambal daw ulit ni Ejay si Erich Gonzales sa bagong project na una niyang nakatambal sa Katorse kasama si Xian Lim.

“Masaya kasi ito ‘yung balik-tambalan namin. Nu’ng nalaman ko nga na si Erich uli ‘yung kasama ko, tinext ko siya, sabi ko, ‘Uy may bago ka raw show.’ Tapos sabi niya, ‘Oo at kasama ka!’ Sinagot ko siya ng, ‘O, ‘wag mo akong tatalakan kapag take 30 ako ha?” pagtatapat ni Ejay.

“Sobrang okay na kami ni Erich ngayon, kasi dati aminado naman ako na ang dami kong pagkukulang bilang tao at bilang artista,” kuwento ng aktor.