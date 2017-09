Ending ng ‘The Better Half’ naging madugo, tinutukan ng mga legal wife By Reggee Bonoan Bandera

MALAGIM ang pagtatapos ng The Better Half noong Biyernes dahil namatay sina JC de Vera (Rafael) at Denise Laurel (Bianca) samantalang nabuhay naman sina Carlo Aquino (Marco) at Shaina Magdayao (Camille) na napag-alamang buntis pala. Kung matatandaan ang tunay na mag-asawa ay sina Marco at Camille pero dahil sa aksidente ay nakalimot ang una at muling nagpakasal sa ibang babae, kay Bianca. Masalimuot ang naging takbo ng pagmamahalan ng apat dahil humantong pa sila sa husgado para mapawalang bisa ang kasal nina Camille at Marco para mapakasalan nila sina Bianca at Rafael. Okay na sana ang lahat, kaso nu’ng bumalik na ang alaala ni Marco ay nagulo na ang pagsasama nila ni Bianca na naging dahilan kaya nagwala hanggang sa mawalan na siya ng katinuan dahil nga ayaw niyang mawala sa buhay niya ang lalaking bukod tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Hanggang sa gustong balikan ni Marco ang talagang asawa niyang si Camille pero hindi na pumuwede dahil may ibang mahal na ang huli, si Rafael hanggang sa nagpakasal sila at muling magpapakasal sa huli, pero ginulo sila ni Bianca. Ang aral ng kuwento ng TBH ay ang dalawang taong pinag-isang dibdib ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin ng tao. Di ba’t sina Camille at Marco ang unang naging mag-asawa? Ang kaso, nagkahiyaan na sa ending dahil nagkanya-kanya na sila ng buhay, pero habang papalayo si Camille ay nakatingin si Marco at ini-imagine niyang isang masayang pamilya sila. Samantala, tinutukan ng mas maraming manonood, kasama na ang mga legal wife, ang pagtatapos ng The Better Half, bukod sa mataas na rating na nakuha nito ay nag-trending din ang serye sa social media noong Biyernes ng hapon.

