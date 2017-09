Angel: Nagulat ako, buhay na buhay pa rin pala ang dugo ng ChardGels! By Reggee Bonoan Bandera

BUHAY si Miyo/Malia (Kathryn Bernardo) sa ipinakitang episode ng La Luna Sangre nitong Biyernes. Nakakaaliw nga dahil ‘yung pagkabuhay ng karakter ni Kathryn sa serye ay hawig din nu’ng nabuhay si Paulo Avelino sa isang eksena nito sa The Promise Of Forever na mapapanood na rin bukas pagkatapos ng Pusong Ligaw kapalit ng The Better Half. Going back to La Luna Sangre, nagkita na sa wakas ang mag-inang matagal nawalay sa isa’t isa na sina Jake (Tony Labrusca) at Veruska (Ina Raymundo) dahil nakatakas sila sa kulungan kasama si Jethro (Dino Imperial) matapos tulungan ni Nognog (Francis Maguindayao). ‘Yun nga lang, napatay ng mga bampirang kakampi ni Sandrino (Richard Gutierrez) ang lalaking mahal na mahal ni Luningning (Kristel Fulgar). Tagumpay ang lakad ni Sandrino sa Indonesia dahil nahipnotismo niya si Jacintha Magsaysay (Angel Locsin) para bumalik ng Pilipinas at tulungan siya sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente ng Pilipinas. Alumpihit si Sandrino dahil alam niyang si Jacintha at si Lia ay iisa lalo na nu’ng tanungin nito kung ano ang nilalaman ng puso ng dalaga habang nakatitig siya at nasabi ng huli na gusto niyang ipagtanggol ang mga naaapi bagay na lalong ikinagulat ng Supremo dahil alam niya kung ano ang tinutukoy nito. At base na rin sa ipinakitang episode nitong Biyernes ay may nakikita ang manghuhulang si Madam Star (Mel Kimura) na nagbalik na nga si Lia at nabuhay si Malia na ikinuwento naman niya kay Samantha (Maricar Reyes-Poon). Nabitin na naman ang manonood ng LLS dahil sa huling eksena ay ipinakita si Jacintha na naglalakad sa parking area at may gustong sumagasa sa kanya. Kaya ang tanong, sino ang taong iyon? Malabo namang mamatay kaagad si Angel dahil kababalik lang niya sa LLS. Ito na rin kaya ang tamang panahon para magkaroon ng power si Malia bilang bagong itinakda? Abangan lahat ‘yan sa pagpapatuloy ng La Luna Sangre pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano. Samantala, nagpasalamat naman si Angel sa mga fans nila ni Richard na bigla ring nabuhay ngayong magkasama na uli sila sa isang serye. Sabi nga ng aktres. “Hindi ko akalain na buhay na buhay pa pala ang dugo ng ChardGels. Ako I am very happy na nagkaroon ako ng chance ulit kay Chard. Actually isa ‘yun sa mga dahilan kung bakit din ako napapayag dito kasi for Chard din naman.”

