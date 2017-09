Angel nagsasabi na ng ‘I love you’ kay Neil: Yung label na lang ang kulang! By Ervin Santiago

DIRETSAHANG inamin ni Angel Locsin na nagsabihan na sila ng “I love you” ng film producer at ex-boyfriend ni Bela Padilla na si Neil Arce. Pero mabilis na ipinaliwanag ng Kapamilya leading lady na hindi pa sila official na magdyowa kahit na matagal-tagal na rin silang exclusively dating. “Okey naman ang lovelife natin. Tina-try namin yung parang kayo, pero hindi kayo, yung ganu’n. Magulo ba? Ako rin naguguluhan, e. Hindi ko rin ma-explain, e. Pero parang ganu’n. “Pag lumalabas kami, hindi naman kami nagtatago. Siguro yung label na lang ang kulang. Pero hindi naman kami nagdi-date ng iba,” esplika ni Angel sa presscon ng Star Creatives para sa pagbabalik niya sa Primetime Bida series na La Luna Sangre nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Hirit pa ng dalaga, “Ang alam ko kasi pag kayo may ‘oo’, may anniversary date kaya hindi ko pwede i-claim kasi baka sabihin naman di ba na parang asumera naman ako.” Na-trauma ba siya sa huling pakikipagrelasyon niya kaya ayaw pa niyang gawing official kung anuman ang namamagitan sa kanila ni Neil? “Siguro mas ingat lang. Mas ini-ingatan lang namin ang isa’t isa kasi nga pag nag-away kami, wala kaming ibang makaka-usap kasi kami ang nag-uusap pag may problema kami sa love life dati eh, so hindi kami pwede mag-away.” Dugtong pa niya, “Masaya naman kami kahit walang label, kasi parang ‘yung taong sumusuporta sayo, alam mong nandiyan. He’s very honest, matalino, magaling mag-advice sa buhay. Mare-relax ka sa kanya.” Samantala, mas pinabagsik pa ang primetime sa pagdating ni Angel bilang si Jacintha Magsaysay sa La Luna Sangre. Ginulat nga ni Angel ang mga manonood sa kanyang bagong karakter bilang isang campaign strategist na hinahanap ni Sandrino (Richard Gutierrez) para pasalihin sa kanyang campaign team sa pagka-presidente. “Si Jacintha ay isang taong nababalot ng misteryo. Nabuhay siya sa ibang bansa at nakilala noong naipanalo niya iyong tumatakbong presidente na may hinarap na scandal dati. Naipanalo niya iyon kasi magaling siya sa ginagawa niya. Kaya nga siya hinanap ni Sandrino para gamitin siya bilang political strategist dahil gusto niya manalo bilang presidente ng Pilipinas,” ani Angel. Dagdag ng Star Creatives creative Manager na si Henry Quitain, “Si Jacintha, tao siya kumpara kay Lia. Kapag napanood natin siya makikita natin na sopistikada siya magsalita, mayaman siya. Kaya niyang makipagtapatan kahit kanino at nagsasabi siya ng totoo at bukal sa kalooban niya.” Mainit na tinanggap ng madlang pipol ang pagbabalik ni Angel sa LLS kaya naman agad agad siyang nag-trend sa Twittter. Ano kaya ang magiging papel ni Jacintha sa buhay nina Tristan (Daniel), Malia (Kathryn), at Sandrino (Richard)? Huwag palampasin ang mas pinabagsik na La Luna Sangre after FPJ’s Ang Probinsyano sa ABS-CBN.

