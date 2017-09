Sharon balak magpalitrato ng hubo’t hubad

SHOWING na sa mga sinehan ang kauna-unahang indie movie ni Megastar Sharon Cuneta na “Ang Pamilyang Hindi Lumuluha”. Ito ang naging top-grosser sa nakaraang Cinemalaya 2017.

Co-producer pala si Sharon sa sarili niyang pelikula na sinulat at idinirek ni Mes de Guzman kung saan kasama rin sina Moi (Bien) Marcampo (personal assistant ni Piolo Pascual), Kiko Matos, Flor Salanga at Michelle Vito na dumalo sa presscon nitong nagdaang Lunes sa Dolphy Theater.

Dito nga pinuri ni Mega at ni direk Mes si Moi na natural na natural daw ang akting sa movie. Nagpasalamat din ang komedyana kay Sharon dahil pinaghanda siya noong birthday niya habang nasa shooting with matching lechon pa.

Ayon mismo sa kuwento ng Megastar ay siya ang kumausap sa mga “nanay” niya sa Star Cinema na sina Malou Santos at Olive Lamasan na tulungan silang ibalik sa mga sinehan ang kanilang pelikula. Umoo kaagad ang dalawang executives.

Habang on-going nga ang presscon ay naka-live streaming pa ito at napapanood ni Ms. Malou ang takbo ng usapan at maski ang dating ABS-CBN President na si Charo Santos-Concio na nasa Singapore ngayon ay nakatutok din sa presscon. Nagpasalamat naman si Meg sa mga bossing ng Kapamilya Network.

Pagkatapos naman ng question and answer ay tinanong si Sharon tungkol sa comeback movie nila ni Robin Padilla na sisimulan na ngayong buwan under the direction of Cathy Garcia-Molina.

Rom-com daw ang tema ng pelikula nina Binoe at Shawie na bagay na bagay daw sa estado ng buhay nila ngayon. Ibang-iba naman daw ito sa unang blockbuster movie nilang “Maging Sino Ka Man”.

Tinanong namin kung mahaba ba ang buhok ni Robin sa gagawin nilang pelikula, mabilis na tugon ni Sharon, “Ay hindi!”

“Ayoko siyang katrabahong may balbas at bigote, gusto ko clean cut kasi this is a romance-comedy, hindi naman horror kaya ‘wag naman ganu’n (mahaba ang buhok).

“Alam naman niyang ayoko ng hindi siya clean looking at clean cut dahil lumalabas ang kaguwapuhan niya. Kailangan talaga sa romcom, guwapo talaga ang leading man, ang cute talaga nu’ng movie. I Love Robin, I love working with him,” tumatawang sabi ng Megastar.

Nagkausap na ba sila ni Gabby Concepcion matapos mabalitang hindi na matutuloy ang dapat sana’y reunion movie nila.

“Wala akong balita after ng hindi natuloy ‘yung una, nag-focus na kami kay Robin and we had to change the story (script) and actually in all honesty and I don’t want to offend, mas masaya ‘yung movie na lalabas, kasi iba rin ‘yung rapport namin ni Robin. It’s a totally new story, it had to be bagay kay Robin at sa akin,” katwiran ni Shawie.

Samantala, bukod sa kagustuhang makapagbida uli sa mga pelikula, may isa pang rason kung bakit naging desididong magpapayat si Sharon Cuneta.

Sa panayam ng Tonight With Boy Abunda kay Mega, sinabi nitong plano niyang magpa-picture ng hubo’t hubad.

“I’ve worked so hard for this weight loss. So, I want to (mag-pose ng hubad) but very tastefully,” pahayag ng TV host-singer-actress. Ngunit aniya, “This is just for private consumption.” Baka raw si Jun de Leon o si Raymund Isaac ang kunin niyang photographer para sa kanyang nude photos.