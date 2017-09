Bianca, Beauty handa na sa level-up na bakbakan sa ‘PS’ Bandera

WALA na talagang makakapigil sa patuloy na tarayan at patutsadahan nina Marga (Bianca King) at Tessa (Beauty Gonzales) sa hit afternoon seryeng Pusong Ligaw. Sa pag-aasam na makaisa kay Tessa ay walang pakundangang inangkin ni Marga ang moment ng dating kaibigan sa paglulunsad ng TeriVida clothing line. Sa halip na si Tessa ay si Marga ang nag-speech sa harap ng mga bisita at sinabi pang ideya niya ang TeriVida. Maging ang anak ni Tessa na si Rafa (Enzo Pineda) ay hindi pinalampas ni Marga nang pinaniwala nito na siya ang magiging date ni Vida (Sofia Andres) sa ball. Wala namang kamalay-malay si Potpot (Diego Loyzaga) na may masama palang balak si Marga nang inaya siya nitong sunduin at maka-partner ang anak. Kasabay ng pagtindi ng bangayan ay ang nalalapit naman na pagsabog ng katotohanan dahil muling pinabuksan ni Jaime (Raymond Bagatsing) ang kaso sa nawawalang anak ni Tessa sa pag-asang ito ang daan para magkaayos silang dalawa. Tila paglalaruan na naman sila ng tadhana dahil madidiskubre ni Marga ang tungkol dito. Paano gagamitin ni Marga ang natuklasan para mau-ngusan si Tessa sa laban? Paano rin kaya tatanggapin ni Potpot ang katotohanang siya ay ampon lang ng kinagisnang pa-milya? Huwag palampasin ang mas umiinit pang mga tagpo sa Pusong Ligaw pagkatapos ng It’s Showtime sa ABS-CBN o sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.