Kris nabiktima ng 'digital karma', pati misis ni James nadamay sa iskandalo By Cristy Fermin

SA pag-aakala ni Kris Aquino na maraming maaawa at hahanga sa kanya bilang isang inang may matinding malasakit at pagmamahal sa kanyang anak na si Bimby ay tinalakan niya sa social media ang kilalang kolumnistang si Ricky Lo. Tiwa-tiwayway ang kanyang mga litanya, napakainosente raw ng kanyang bunsong anak, pero inilagay ito ng kolumnista sa hindi kagandahang sitwasyon. Sinulat lang naman ni Kuya Ricky na no show sa party ni MJ, ang anak nina James Yap at Michela Cazzola ang kanyang anak, ay bigla nang nagwarla ang TV host. Privacy ang hinihingi ni Kris, saka pagrespeto sa isang inosenteng bata, kaya raw siya nagkakaganyan. Nag-usap na raw sila ng ina ni MJ na hindi darating si Bimby pero parang pinalabas ng kolumnista ang kakaibang insinwasyon. Napakaliit na bagay lang nu’n kung tutuusin, pero kung anu-ano na ang ipinakaing salita ni Kris sa kolumnista, pati ang integridad nito bilang manunulat ay pinahahagingan ng kung anu-anong katarayan ng TV host. Ano tuloy ang nangyari? Binalikan si Kris ng mga netizens, lalo niyang pinakain ang mga gutom na bashers sa pag-upak sa kanya, ‘yun ang napala niya sa pagpapalaki sa isyu na sila ni Michela ang pinag-ugatan, kaya silang dalawa rin ang sabayang kinakalampag ngayon sa social media. Nagpapapansin lang daw si Kris Aquino dahil wala na siyang career. Napakasakit ng ganu’ng paghusga, pero sino ba ang nang-imbita sa sitwasyong ganito, ibang tao ba?

