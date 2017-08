Horoscope, August 03, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa pag-ibig, ishare sa kasuyo ang anomang biyayang natatamo. Mas uunlad at mas magiging maligaya kung patuloy na magbibigay ng palihim sa mga taong kapos-palad. Mapalad ang 3, 15, 27, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Arjuna-Govinda-Om.” Beige at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Panahon na upang iwasan ang madalas na pagpe-Facebook. Mag-ukol ng panahon sa kasuyong kulang sa pansin at romansa. Imbis na kung ano-anong walang kabuluhang bagay ang ginagawa, mag-isip kung paano madadagdagan ang kinikita. Mapalad ang 7, 9, 29, 37 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Om-Vasudeva.” Pink at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Laging ipriority ang kabuhayan, sapagkat kapag marami kang pera, ito ang magbibigay sa iyo ng aliw at laigaya lalo na sa pamilya. Mapalad ang 3, 7, 21, 25, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Minna-Om-Galla.” Lilac at yellow ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung patuloy na magiging malakas ang loob, tuloy-tuloy ka na ring yayaman. Sa pag-ibig, wag ka ng umarte-arte pa, tanggapin ang alok na pag-ibig ng isang Libra. Sa pinansyal sa taong buo ang loob ang yaman ay lubos. Mapalad ang 8, 16, 25, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Savitre-Om.” Silver at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi na uso ang plastic ngayon! Iwasan ang pagkukunwari. Magpakatotoong lagi upang lumigaya. Sa pinansyal mas madali ka ring uunlad at yayaman kung laging maging tapat sa kausap. Mapalad ang 5, 9, 18, 27, 33, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shiva-Om-Durga!” Gray at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tuloy ang dating ng maraming pera. Umpisahan na ngayon ang pag-iipon. Sa pag-ibig, basta’t ang kasuyong Aries ang laging taya, sumama ka lang ng sumama. Mapalad ang 6, 19, 21, 27, 38, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Pink at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa panahong ito na tumatanda ka na, ipriority ang pamilya. Sa pag-ibig panatiliin ang pagiging tapat sa kasuyo. Sa pinansyal, mag-isip ng mga gawaing makapagpapalago ng kinikita. Mapalad ang 4, 18, 29, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om” Yellow at gold ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Upang makatipid iwasang bumili ng kung ano-anong bagay na hindi naman kailangan. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano na kung paano paliligayahin ang kasuyo sa nalalapit mong kaarawan. Mapalad ang 4, 18, 22, 31, 39, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Om-Purana-Om.” Red at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi mo ba naiisip kaya mo ring paunlarin ang sariling kabuhayan? Hindi yong “aso ka lang ng aso” at sunod ng sunod kung kanikanino. Mabuhay sa sariling pagsisikap upang mas mabilis na yumaman at umunlad. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sarva-Dushta-Om.” Green at magenta ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kung papairalin ang tigas ng loob mas malaking halaga ang kikitain. Sa pag-ibig, ma-satisfied na sa minsanang pakikipag-date sa kasuyong kuripot. Mapalad ang 1, 5, 22, 28, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare-Rama.” Blue at orange ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Tandaang ang pagtitiyaga ang susi upang nagtagumpay. Sinop-sinop lang ang pormula upang yumaman. Sa pag-ibig, kaunting pakiusap pa mapapahinuhod mo rin sa iyong kagustuhan ang kasuyo Cancer. Mapalad ang 2, 8, 21, 24, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Nameh-Narada-Om”. Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Iwasan ang isang nilalang na laging nagpapaluha sa iyo. Minsan dapat ka ng madala! Sa negosyo, wag ng magpaloko sa isang pandak na mataba, sakang lumakad at madakdak. Mapalad ang 5, 9, 18, 27, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Ujalam-Avayara-Om.” Blue at silver ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Iwasang mag-experimento ng kung ano-anong negosyo na hindi naman nagki-click. Hindi mo napapansin nababaon ka lang tuloy sa utang. Sa pag-ibig, may mas mahalaga kaysa sa salapi, ang buo at masayang pamilya. Mapalad ang 5, 7, 18, 27, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Dosya-Om.” Gray at lilac ang buenas.

