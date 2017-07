MOVIE REVIEW: ‘Finally Found Someone’ nina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo nadala sa galing sa acting ng 2 bida Bandera

THERE’S no doubt na napakaraming fans ng John Lloyd Cruz-Sarah Geronimo loveteam at sinusubaybayan ng milyong-milyong tagahanga ang lahat ng kanilang pelikula ngunit kapansin-pansin na minadali ang script ng kanilang pelikulang ‘Finally Found Someone’. Buti na lamang at parehong magaling na artista ang dalawang bida kayat napagtakpan na ang kakulangan sa script ng pelikula. Matagal na inabangan ang muling tambalan nina John Lloyd at Sarah at napakaraming na-excite na muling makikita ang dalawa sa big screen. Maganda ang ipinapakitang trailer ng pelikula pero kung papanoorin mo ito, ang mga eksenang ito na pala ang masasabing pinakamagaganda at hindi ka na dapat mag-expect. Kwento ito ni Aprilyn at Raffy na pinagtagpo ng tadhana matapos namang hindi siputin ang una sa kanyang kasal. Dito na uminog ang pelikula. Naging makatotohanan naman ang pelikula sa pagpapakita kung gaano ang kapangyarihan ng social media ngayon sa ating bansa, Nakulangan lang ako sa istorya nito. Mas maganda kung mas pinaghandaan ang kwento at hindi minadali. Kung meron man dapat purihin, ito ay ang napakagaling na pagganap nina John Lloyd at Sarah. Mabuti na lamang at talagang may rapport, kilig at chemistry kina John Lloyd at Sarah. Dahil sobrang namiss ang kanilang tambalan, maaaring palampasin na ng iba ang kakulangan ng pelikula. Sayang nga lamang at hindi naging mas pinaghandaan ang script. Sa iskor mula 1 hanggang 10, kung saan 10 ang pinakamataas, bibigyan ko ang kanilang pelikula ng 7 dahil sa galing umarte nina John Lloyd at Sarah. Pagkatapos ng kanilang tambalan, asahan na natin na matatagalan ang muling pagsasama ng dalawa. Pero wag kayong mag-alala, dahil marami ang nakamiss kina John Lloyd at Sarah, tiyak kong marami pa ring manonood ng pelikula.

