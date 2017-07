Kris sumisipsip kay Digong para kay P-Noy?

KRIS Aquino’s best publicist is herself. Believe me! But it doesn’t mean her brilliance work for her all the time. Minsan kung di man kadalasan ay sablay.

But since she is well-equipped with money and workforce napagtatakpan niya ang mga ito and she can change to another slant in a wink. Very Kris.

Since hindi naman siya visible sa TV and movies lately, she kept herself busy with business and her social media show. I haven’t watched any of the episodes ng sinasabi nilang show ni Kris sa internet. Kungsabagay, nothing new naman daw. Same old banana. I, me, myself pa rin daw ang laman. Well, that I have to see for myself yet. Baka sinisiraan lang nila si Kris.

Of late, two recent events ang ineksenahan ni Kris and her drumbeaters. Una, sa kasal ni Cong. Alfred Vargas sa Manila Cathedral where Kris wore a very elegant Michael Leyva gown. She was stunning sa video na nakita namin sa Facebook while waiting for her turn sa pila ng mga nakatayong sponsors sa simbahan. Yes, hindi man lang sila nagtabi o nag-usap ni Q.C. Mayor Herbert Bautista who was also there pero may nagbulong sa amin na panay naman ang sulyap nila sa isa’t isa.

Ayaw lang siguro nilang makaagaw ng eksena kaya tahimik sila. Right after the ceremonies, lumayas agad si Kris at kasama ang anak na si Bimby na lumusong sa pool – and whoah!!! Nilublob niya ang suot niyang gown sa pool. Kaloka ka, Kris! Eksena kung eksena talaga, di ba? Anong pumasok sa utak ng babaeng ito at lumusong sa swimming pool with her gown with matching pictures?

Pasikat, di ba? Para pag-usapan, anofangava? Para que at lumublob siya sa tubig in her expensive gown kung di iyon ang purpose niya, aber? Unless praning siya in reality, di ba? A normal person without an agenda will not ever do that. For God’s sake!

q q q

Ang pangalawang eksena ni Kristeta ay ang pagpuri kuno kay PDutz sa kaniyang second SONA. She agreed in some points of the SONA raw. Dios mio, kahit anti-Duterte ka, mapapa-agree ka naman talaga sa ilang points eh, dahil napaka-generic. Alangan namang sa loob ng dalawang oras niyang pagngawa sa entablado ay wala ka man lang conformation sa ibang mga sinabi niya.

Kaya many said na kaya ginawang public ni Kris ang kaniyang positive reaction kay PDutz ay para maabsuwelto ang kuya niyang si P-Noy sa mga ibinabatong kaso ng current administration sa kaniya.

Iyon nga lang, unlike before, hindi masyadong nagdulot ng malaking impact ang mga eksena ni Kris ngayon. Kasi nga, nabawasan na ang premium niya. As in malayong-malayo ang kasikatan ni Kris Aquino before sa estado niya ngayon. Nakakaawa rin kung pakaisipin.

Kaya poor-little-rich-girl talaga ang lola ninyo. Nawala na ang kinang sa estrelya ng kanyang name. Kaya totoo ang kasabihang wala talagang FOREVER, kahit sa katulad ni Kris na parang wala nang katapusang kasikatan at kayamanan before – ngayon ay unti-unti na siyang naglalaho.

Ano kayang susunod na eksena ni Kris Aquino? Actually, nakaka-miss din ang kagagahan niya kaya lang sana, next time na eeksena siya ay kagatin na nang todo ng masa para ikatuwa naman niya, di ba?