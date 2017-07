Horoscope, July 22, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panahon na upang pairalin ang lakas ng loob. Kapag nabuo ang iyong isipan sa lahat ng iyong mga pangarap at layunin sa buhay, tiyak ang kasunod, malaking tagumpay at wagas na kaligayahan. Sa pag-ibig pagkatapos ng mga pagluha sa iyo pa rin ang huling halakhak. Mapalad ang 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om.” Yellow at beige ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Makunteto sa kasalukuyang kalagayan. Higit na masaya ang buhay ng simpleng pamilya, kaysa sa ubod ng yaman. Sa pag-ibig, wag mag-isip na palitan ang kasuyo, okey na siya kaysa sa wala. Mapalad ang 6, 9, 19, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. Maroon at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Mahalin ang kalikasan, ngayong tag-ulan magtanim ng gulay. Gaganda na ang kapaligiran, mayroon ka pang maaani. Sa pag-ibig, suportahan ang kasuyo sa mga organisasyong nagpe-preserba ng environment. Mapalad ang 7, 18, 29, 33, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Agiel-Yophiel”. Green at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Ang mga Gemini ay madaling nanghihina kapag naka-istambay lang. Pagkilos ang susi upang matumbok ang suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, wag awayin ang kasuyo, kapag nawala siya, magsisisi ka! Mapalad ang 5, 11, 23, 28, 33, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. White at lilac ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Panahon na upang tumayo sa sariling mga paa, simula ang negosyong may kaugnayan sa tubig at likido. Sa pag-ibig, tandaang hindi sila ang dapat masunod, kundi ang tinitibok ng iyong puso. Mapalad ang 2, 11, 16, 27, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Dosya-Om”. Red at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Kusang darating ang malaking halaga ng salapi! Matutong mag-tipid at mag ipon upang hindi na muling maubusan ng pera. Sa pag-ibig, simpleng date na lang ang dapat para hindi magastos. Mapalad ang 4, 14, 21, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salve-Me-Om”. Yellow at violet ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Wag panghinayangan ang nawalang pera, muling simulan ang negosyong may kaugnayan sa modernong kumunikasyon. Sa pag-ibig, limutin na ang nakaraang kabiguan. Mas magiging maligaya ka kung muling magmamahal. Mapalad ang 4, 6, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kedemel, Hagiel.” Lilac at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Isang kakilala ang may lihim na pagtingin sa iyo, kaya lang wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Ikaw na ang gumawa ng paraan, upang magkaigihan kayo. Sa pinansyal, may dagdag ng salaping darating may bonus pang masarap na romansa. Mapalad ang 3, 9, 19, 27, 32, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Elohim-Adonai-Om.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Iwasan ang walang katuturang pagmamayabang. Sa pinansyal, tandaang hindi nakakatulong ang pangungutang upang umunlad. Mapalad ang 3, 16, 22, 31, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Green at silver ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Malaking halaga ang kikitain kung mag-aalok sa mga kaibigan at kakilala. Ang pagyaman ay makakamit sa inot-inot at unti-unting pagtitiyaga. Sa pag-ibig, ipaliwanag sa kasuyo ang kahalagahan ng maraming pera. Mapalad ang 3, 12, 27, 32, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Om-Obre-Om.” Blue at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Kulitin ng kulitin ang kasuyo hanggang sa bumigay. Sa pinansyal, wag tumigil ng pangangalakal hanggang sa tuluyang makamit ang malaking pagyaman. Mapalad ang 4, 17, 23, 29, 33, at 34. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Gold at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Dahil sa isang intriga, malaking problema na naman ang iyong kakaharapin. Sa pag-ibig, okey na ang kasalukuyang ganda, wag ng maglagay ng kung ano-anong koloreta sa mukha, akala tuloy ng iba kulang ka sa pansin. Mapalad ang 8, 19, 27, 36, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Apple green at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi pupuwedeng isip lang ng isip. Pagkilos ang mitsa na magsisindi ng pagyaman. Sa pag-ibig, tuparin ang mga ipinangako sa kasuyo upang hindi na siya magtampo. Mapalad ang 7, 20, 22, 38, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Mayabeeja”. Silver at blue ang buenas.

