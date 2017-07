Yassi wala pa ring dyowa: Sobrang busy hindi ko na nga nakikita ang pamilya ko! By Reggee Bonoan Bandera



SA nakaraang contract signing ni Yassi Pressman bilang unang Filipina endorser ng Nivea Deo ay inamin niyang matagal na siyang gumagamit ng isa sa mga produkto ng nasabing brand. Pero inamin ng aktres na gumamit din siya noon ng tawas dahil nga halos lahat ng deodorant ngayon ay nakakaitim ng kili-kili na totoo naman kaya nga mas marami nang gumagamit ng organic deo na medyo mahal nga lang. Kuwento ni Yassi, “Nivea has always been a brand sa bahay namin kahit noon pa, everything like lotion and all that. Pero ang naging bestfriend ko po talaga ay ‘yung Extra White, so marami na pong napagdaanan ‘yung underarms ko with Nivea.” In fairness, maganda ang underarm ni Yassi dahil talagang maputi. Effective endorser ang dalaga dahil umabot na sa 17 products ang ineendorso niya at ipinagmamalaki niya na lahat ng ito ay talagang ginagamit niya bago pa siya kunin. Natawa naman ang dalaga sa tanong kung nasubukan na niyang alukin ng ginagamit niyang deodorant ang kasamahan sa trabaho na may putok, “Ha-hahaha! Wala naman po, parang hindi ko naman kayang sabihin ‘yun?” natawang sabi ni Yassi. Samantala, sa pelikulang “Ang Panday” na mismong si Coco Martin ang producer, direktor at bida na mapapanood sa Metro Manila Film Festival 2017 ay hindi si Yassi ang kinuhang leading lady kaya tinanong ang aktres na kapareha ng aktor sa Ang Probinsyano kung ipinaalam ito sa kanya o nagpasintabi man lang. “Ay hindi naman po, grabe! Wala naman po ako sa ganu’ng posisyon, napag-uusapan lang po namin (set) na ‘yung cast ng Probinsyano ay parte rin po ng ‘Ang Panday’ saka marami rin pong bago. Ako exited po ako sa kanila,” katwiran ng dalaga. Blessing in disguise na rin na hindi nakasama si Yassi sa “Ang Panday” dahil hindi na rin niya kakayanin pa dahil ang taping niya sa Ang Probinsyano ay mula Lunes hanggang Sabado at Linggo naman ay shooting nila ni Sam Milby para sa “Ang Pambansang Third Wheel” mula sa Viva Films. Aniya, “Hindi ko na nga po nakikita ‘yung bahay namin pati family ko kasi sobrang walang oras po talaga.” Kung may konting oras daw siyang bakante ay itutulog na lang niya. Kaya wala ring lovelife ang aktres dahil wala siyang panahon at hindi rin niya ito prayoridad. Anyway, sa nakaraang The Eddys (Editors’ Entertainment Awards) ay pinuri ng lahat ang production number nina Yassi at Arjo Atayde at bagay daw silang dance partner. Natuwa ang dalaga at ikinuwento niyang mas naunang dancer si Arjo bago nag-artista. “Ang bait po talaga ni Arjo, parte po siya ng Legit Status (dance group) bago po siya nag-artista. Ang sweet nga po nu’ng sabihin niya sa akin na gusto niya akong maging dance partner, nakakatuwa. Wala pa po kaming ibang project na pagsasamahan,” nakangiting sabi ng dalaga.

