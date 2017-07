Nakikipagbalikan ang dating ka-live ni mister By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Carmela ng Savana, Bucana, Davao City

Dear Sir Greenfield, May dating ka live-in partner ang mister ko at muli itong nagpakita at nakikipagbalikan sa kanya, pero ayaw ng mister ko dito sa babaing ito. Sabi ng mister ko ay hindi daw sila kasal ng babaing ito, kaya ng magkahiwalay sila at niligawan nya ako at nang sinagot ko naman siya ay pinakasalan nya ako kaya kami nga ang naging legal na mag-asawa. Ang problema walang ano-ano, lumutang nga itong dating ka-live-in ng mister ko at nakipagkita sa kanya at may anak pala sila. Nagkausap kami ng dating ka live-in ng mister ko at ang sabi nya sa akin, kahit daw ano ang mangyari babawiin nya daw sa akin ang mister ko. Ang tanong ko ngayon Sir ay kung may habol ba sa mister ko ang dating ka live in partner nya gayong hindi naman sila kasal? Gusto ko ring tingnan mo ang aking kapalaran kung compatible ba kami ng mister ko na isinilang noong December 2, 1980 at April 16, 1984 naman ang birthday ko at kami na ba ang pang habang buhay na mag-sasama?

Umaasa,

Carmela ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Wala kang dapat ikapangamba Carmela dahil iisa at maganda naman ang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Ito ay malinaw na tanda na kahit guluhin kayo ng dating ka-live-in ng mister mo, wala siyang magagawa, sapagkat tulad ng nasabi na, – ikaw ang babaing tinakda ng tadhana na makakasama ng mister mo habang buhay.

Cartomancy:

Two of Spades, Four of Hearts at Ten of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing bagamat may mga pagsubok na magaganap sa inyong relasyon sa kasa lukuyan malalagpasan at mapaglalabanan nyo rin iyon, upang paglipas ng ilang pang panahon, mas mananatili at mananaig ang marubdob na pagiibigan ninyo ni mister na nakatakda na ngang magiging pang habang buhay.

Itutuloy….

