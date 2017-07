Sylvia kina Arjo at Ria: Hindi na nila ako mabu-bully! By Reggee Bonoan Bandera

HINDI na mabu-bully si Sylvia Sanchez ng mga anak niyang sina Ria at Arjo Atayde na parehong nanalo sa segment na “Young Tayo, Eh” ng It’s Showtime. Nu’ng manalo si Ria sa nasabing segment ay easy-easy lang sa kanya ang manghula ng tamang edad ng tatlong contestant dahil ibinase niya ito sa mga itsura.

Si Arjo ang medyo mahirap dahil pareho ang mga edad at taong ipinanganak, nagkatalo lang sa buwan kung ano ang mauuna. Kaya naman nagalingan ang lahat sa aktor dahil paano nga naman niya nalaman kung sino sa mga napili niyang contestant ang pinakamatanda. Kahapon, kabadung-kabado ang ina nina Arjo at Ria dahil ang katwiran niya, mabu-bully siya ng mga anak kasama na ang asawang si Art Atayde kapag natalo siya na nanonood ng It’s Showtime sa bahay nila. Ibig sabihin ay mas magaling sa kanya ang mga anak.

Kaya wala siyang bukambibig kundi, “Naku, pag natalo ako, bully ako forever ng mga anak ko, bahala na!”

E, nanalo kaya naman naglulundag sa tuwa si Ibyang at sabay sabing, “Arjo at Ria, hindi n’yo na ako mabu-bully.” Samantala, muling mapapanood si Sylvia sa Sabado ng hapon sa Ipaglaban Mo (pagkatapos ng It’s Showtime) na may titulong “Testigo” kasama si JC Santos bilang anak na pipi.

