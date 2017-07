Jake Zyrus tinutubuan na ng bigote at balbas, tumigil na ang buwanang dalaw By Cristy Fermin Bandera

Kahit sino pa siguro ang maging magulang ni Charice Pempengco ay siguradong mawiwindang sa mga pinaggagagawa niya ngayon sa kanyang personal na buhay. Ibang-iba na ang prayoridad niya ngayon, sumentro na ang magaling pa namang international singer sa pangarap niyang maging tunay na lalaki, kaya pati ang kanyang mga dibdib ay ipinatanggal na niya. Buong kaingayan pang ipinagmamalaki ngayon ni Charice na kilala na rin sa pangalang Jake Zyrus na huminto na ang kanyang buwanang dalaw, hindi na raw siya nireregla ngayon, kaya malaki na ang epektong nagagawa ng mga iniinom niyang pildoras. Unti-unti na ring napapansin ang kanyang bigote, may kanipisan pa ang tubo nu’n, pero buong-ningning na hinihimas-himas ni Charice dahil ramdam na raw niya na nagkakaroon na siya ng bigote. Gusto na rin niyang mamaalam sa pagiging biritera na naging hagdan niya sa kung anumang lugar sa mundo ng musika na kinaroroonan niya ngayon. Kahit sino siguro ay mawiwindang sa mga desisyong ginagawa ngayon ng magaling na singer. Maaaring sumuko na rin sa kanya ang mga kapamilya niya dahil kahit anong payo naman ang ibinibigay sa kanya ay para siyang bingi na walang naririnig. Dati’y kahanga-hanga si Charice Pempengco dahil sa sarili niyang kapasidad ay nagbibigay siya ng karangalan sa ating bayan. Masasabi pa rin ba natin ‘yun ngayon sa mga pinaggagagawa ni Jake Zyrus?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.