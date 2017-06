Horoscope, June 21, 2017 Bandera

Para sa may kaarawan ngayon: Wag malungkot sa mga nagdaang kabiguan. Iwasan ang maluhong pamumuhay upang lumigaya at umunlad mamuhay ng simple lang pero rock. Mapalad ang 3, 12, 27, 33, 35, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Minna-Galla-Om.” Red at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Mahirap talagang mawalay sa minamahal ngunit kailangan mong gawin iyan para umunlad. Sa muli ninyong pagkikita ay may napakasarap na romansang mararanasan. Mapalad ang 3, 6, 17, 24, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Om.” Purple at pink ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Gagantimplaan ang iyong mabuting kalooban. Kusang madadagdagan ang kinikita. Sa pag-ibig, sa panahong ito ng tag-ulan, lalong iinit ang romansahan. Mapalad ang 9, 18, 22, 26, 35 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Name-Om.” Blue at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Yayaman ka kung bago matulog hanggang sa makatulugan ay bigkasin ang ganitong mantra: “Yayaman ako. Ako’y yayaman!” Sa pag-ibig, ituro sa kasuyo ang orasyon upang yumaman din siya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yama-Yasoda-Om.” Gray at gold ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Masosolusyunan ang problema kung lalapit sa kaibigang Capricorn. Sa pinansiyal, isang Capricorn din ang mauutangan. Ngunit sa pag-big, ang isang Scorpio ang sa iyo ay magpapakilig. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Goh-Palah-Goh.” Green at violet ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)—Hindi dapat pang himasukan ang buhay ng iba. Sa pag-ibig, hayaan mo lang kung ano ang nagaganap at wag kumontra sa kapalaran dahil sa bandang huli ang lahat ay aayon din sa iyong kagustuhan. Mapalad ang 1, 8, 19, 25, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Mohan-Aum-Karan.” Green at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)— Maiwasan ang karamdaman kung kakain ng maraming prutas at sariwang gulay habang ipagpatuloy ang nasimulan pagbibisikleta ng regular. Sa pag-ibig, ituloy ang pakikipagrelasyon sa isang sexy Libra. Mapalad ang 4, 19, 22, 25, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Trata-Savitra-Om.” Red at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Unti-unti nang pumapasok ang tag-ulan, kasabay nito patuloy na iinit ang pakikipagrelasyon sa isang Virgo. Sa pinansyal, habang maikli ang kumot matutong mamaluktot, ibig sabihin, magtipid ka. Mapalad ang 6, 9, 28, 30, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Purple at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)— Huwag maging mapaglaro upang hindi ka rin laruin ng kapalaran. Sa pinansyal, ang pagtitipid at pagsisinop ay nagbubunga ng pagyaman. Sa pag-ibig, may ligayang naghihintay kung magsusuot ng kulay red. Mapalad ang 7, 9, 13, 28, 36, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha-Om.” Bukod sa red ang blue ay buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Wag masyadong mabahala sa future. Sabi nga: “Si God ang bahala diyan.” Sa pag-ibig, yakapin nang mahigpit ang kasuyo at mga mahal sa buhay, isiping ito na ang huling araw. Mapalad ang 6, 12, 21, 33, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Pink at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Alalahanin mong nauubos din ang suwerte kaya dapat pa ring isaisip ang pag-iipon. Sa pag-ibig, wag tipirin ang minamahal, ang page-express ng lambing at mainit na pag-ibig ay wala namang bayad. Mapalad ang 5, 17, 24, 31, 39 at 46. Mahiga mong mantra: “Aum-Raga-Kastha-Om.” Red at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Iwaglit na ang nakaraan sa bagong career at sa bagong karelasyon ay may ligayang naghihintay. Sa pinansyal, pag pasok ng tag-ulan, unti-unti na ring madaragdagan ang kinikita. Mapalad ang 4, 15, 24, 34, 43, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om.” Green at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Sa pag-ibig, ang pabago-bagong pag-iisip ang magbibigay sa iyo ng problema. Magdesisyon agad at wag nang babaguhin pa. Sa pinansyal, marahas na pagpapasya ang dapat upang yumaman. Mapalad ang 8, 17, 23, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Dosya-Om.” Blue at silver ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.