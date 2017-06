Mark kay Loisa: Masyado siyang bata para sa akin!

SA nalalapit na pagatatapos ng My Dear Heart ay isa si Mark Oblea sa nalulungkot dahil sobrang mami-miss niya ang mga kasama niya sa serye na tumagal ng anim na buwan.

Ayon sa produkto ng Pinoy Boyband Superstar ay ang sarap kasama ng buong cast ng My Dear Heart dahil walang superstar sa kanila, lahat sila ay pantay-pantay.

“Magkakasabay po kaming kumain, kung ano po food ng isa, pare-pareho po kami at sa iisang lugar at nagtutulungan po lahat kaya mami-miss ko po iyon,” bungad ni Mark nang makausap namin ng solo pagkatapos ng thanksgiving presscon ng My Dear Heart.

Inamin din ng baguhang aktor na “kinain” niya ang sinabi niya noong wala pa siya sa showbiz dahil ayaw na ayaw niyang umarte sa harap ng kamera, “Sabi ko kasi before, pakantahin n’yo na ako, pasayawin n’yo na ako, ‘wag na ‘wag lang ako aarte dahil hindi ko kaya, wala akong alam,” natatawang sabi ni Mark.

Pero ngayon, “Heto po, umaarte na ako (sabay tawa). Sobrang nag-enjoy po ako, marami akong natutunan, kaya nga po ngayong matatapos na ang My Dear Heart, plano kong mag-acting workshop para matuto po ako kasi gusto ko po itong ginagawa ko,” aniya pa.

Samantala, inamin din ni Mark na malaking tulong pinansiyal ang pagkakapasok niya sa My Dear Heart dahil breadwinner siya, “Actually po sobrang nagpapasalamat po ako sa Dreamscape Entertainment, kay sir Deo (Endrinal) at sa Cornerstone po, kay sir Erickson Raymundo.

“Lahat po kasi ng kinita ko sa My Dear Heart, itinulong ko sa family ko, binabayaran ko po ‘yung bahay namin sa Cavite kasi po nagkaproblema sa bangko, ako po sagot sa lahat ng bills, gastos sa food at iba pa po. Tapos may ino-occupy din akong condo malapit sa ABS para po madali lang, since ako lang po mag-isa, ako po lahat naglalaba, naglilinis, nagluluto,” kuwento ni Mark.

Natutuwa kami sa binata dahil napaka-honest niya at sana hindi siya magbago kapag sumikat na siya nang husto at magkapera at huwag matulad sa ibang artista na ang bait-bait noong mga bago palang sila pero nagbago rin nang sumikat at yumaman na.

Anyway, napag-usapan din si Loisa Andalio na ka-loveteam ni Mark sa MDH at tinanong kung type niya ang dalaga, “Masyado pong bata for me si Loisa, nababaitan po ako sa kanya, okay po kami, hanggang doon lang po siguro. As of now, work po muna ako, saka na ang lovelife.”