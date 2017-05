Bianca, Fabio wala nang ganap sa IG, naghiwalay na? By Ervin Santiago Bandera

HIWALAY na nga ba ang former beauty queen turned actress na si Bianca Manalo at ang Brazilian-Japanese model-actor na si Fabio Ide? Kapansin-pansin kasi na hindi na nagpo-post ng mga litrato nila together ang dalawa sa kanilang respective Instagram accounts nitong mga nakararaang linggo. Kung dati’y halos araw-araw nagse-share ng kanilang Instagram stories sina Fabio at Bianca sa kanilang mga followers ngayon ay wala na ngang makitang sweet photos ang netizens sa IG na magkasama sila. Napansin nga namin na hindi na masyadong active ang dalawa sa social media kaya mukhang may pinagdaraanan nga ang relasyon ng magdyowa. Hindi rin sinasagot ni Bianca ang mga tanong ng netizens kung nag-break na sila ni Fabio. Sa pagtse-check namin sa IG account ng dalawa, nakita namin na ang huli pang naka-post na litrato na magkasama sila ay two months ago pa. Ang isa ay nasa IG ni Fabio na kuha sa isang sosyal na club kung saan kasama pa nila ang kanilang mga kaibigan. Sa IG naman ni Bianca, four months ago pa nang ipost niya ang mga picture nila ni Fabio na kuha sa pagbabakasyon nila sa ibang bansa na karamihan ay sa beach. Meron pa silang kuha sa Brazil na ipinost din ni Bianca noon pang January.

