Bakit hindi pinanood ni Sylvia ang ‘Anak’ ni Vilma? By Reggee Bonoan Bandera

SA 27 years ni Sylvia Sanchez sa showbusiness ay dumaan siya sa depresyon nu’ng time na wala siyang trabaho sa loob ng isang taon at kalahati. “Na-depress ako, kasi biglang nahinto ‘yung ginagawa ko, yung passion ko, kaya ginawa ko nag-aral ako ng culinary at nakatapos naman, may certificate po ako,” kuwento ng aktres. After two months nga na nag-aral si Ibyang ng culinary ay saka naman dumating ang offer ng Eva Fonda 16 ni Cristine Reyes kaya sa umaga ay nagte-taping siya at sa gabi naman nag-aaral. May isa pang rebelasyon ang aktres, inatake raw siya ng matinding depression kaya hindi niya pinanood ang pelikulang “Anak” na ipinalabas noong 2000 na pinagbidahan nina Vilma Santos-Recto at Claudine Barretto produced by Star Cinema na idinirek ni Rory Quintos. Kuwento ni Ibyang, “Masama loob ko kasi sa pelikulang iyon. Dapat kasi kasama ako ro’n, sobrang na-depress ako kaya ayaw ko panoorin. “Hindi kasi sinabi ni Tita A (Angge/ SLN) na may pelikula akong gagawin, so ako naman nu’ng time na ‘yun, e, wala naman akong ginagawa nagpagupit ako ng buhok. “Katatapos ko lang magupitan noon ng buhok nu’ng tumawag si tita Angge para sabihing kasama ako sa ‘Anak’, e, nalaman niyang nagpagupit ako, hayun galit na galit. Away talaga kami. E, malay ko ba naman, hindi naman kasi niya sinabi agad. “Tapos sabi ni direk Rory, ‘Sylvia mahal kita, pero kailangan kitang tanggalin sa movie kasi ‘yung buhok mo ngayon ay kapareho ng kay Vilma, hindi naman puwedeng gumamit siya ng wig.’ Kaya ang sama-sama talaga ng loob ko. “Siyempre, ate Vi na ‘yun, makakasama ko na sana, tapos nawala pa. At mas lalo pang sumama loob ko kasi bukod sa akin, e, natanggal din si Malou de Guzman na kabatuhan ko sana, pati siya nadamay dahil sa akin,” aniya pa. Sina Cherrie Pie Picache at Amy Austria raw ang ipinalit sa kanila ni Malou. Samantala, ngayong wala pang TV project ang aktres at sa Hulyo pa naman ang shooting ng indie film niya para sa Cinema One Originals ay magiging abala siya sa pagdyi-gym at planong tumakbo rin para mabawasan pa ang timbang niya.

Ginagawa niya raw ito para mas maging kapani-paniwala siyang endorser ng Beaute’ Derm products.

