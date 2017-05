Batang negosyante bilib na bilib kay Sylvia By Reggee Bonoan Bandera

NABIGYAN ng justification ni Sylvia Sanchez ang pagiging BeauteDerm endorser dahil ang ganda at ang payat na niya sa press launch kahapon para sa kanyang bagong project na ginanap sa Cities Events Place. Inamin ng aktres na tatlong buwan siyang nag-gym bilang paghahanda para hindi raw nakakahiya sa nagtiwala sa kanya para maging endor-ser ng nasabing produkto. Aniya, “Dapat believable akong endorser nakakahiya naman sa may-ari ng Beau-teDerm na si Rei (Ramos-Tan) na nagtiwala sa akin tapos mataba ako. At siyempre paano mabibili ang produkto kung hindi maganda ang endorser? “Kailangan kasi hindi lang mukha ang makita ng tao, kaila-ngan fresh kasi ikaw ang bagong mukha ng mga product nila, susunod din ang katawan. Aminin natin ang laki ko kasi sa mga pino-portray ko. “Ang hirap din kasi na tatanggap ka ng ieendorse mo tapos hindi ka naniniwala, pag inendorso po ang isang bagay, dapat yayakapin mo ‘yun, dapat mamahalin mo ‘yun kaya iyon ang ginawa ko, dapat sabay-sabay na lahat, pagyakap, pagmamahal at the same time, cheap (mura lang per pack),” paliwanag ni Ibyang. Sa edad na 46 at 27 years sa showbusiness ay ano ang pakiramdam niya na for the first time ay nagkaroon na rin siya ng endorsement? “Sobrang masaya, actually, hindi ako makapaniwala na at the age of 46 nakuha ko ito. Nu’ng kinausap ako ni Rei, sinabihan niya ako about pag-endorso nito, wala akong masabi, speechless, nakatawa lang po ako, lumulutang lang. “Sabi ko nga, wala talaga sa edad ‘yun, basta pag ginusto ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Kaya panay ang pasalamat ko sa Itaas,” sagot ng aktres. Samantala, ilang taon na sa market ang BeauteDerm ay bakit ngayon lang kumuha ng official endorser ang may-a-ring si Rei Tan? “Kahit po marami tayong kaibigang celebrities, siyempre, isa po akong tagahanga ng isang Sylvia Sanchez, doon po tayo mag-umpisa. “Dati rin po akong taga-media, nakita ko po siya at napakatagal na niyang artista, napaka-versatile po niya, mapabida o kontrabida ay kayang-kaya po niya tapos. “At dahil negosyante po ako hindi talaga ako nanonood ng teleserye, aminin po natin minsan di ba, dahil busy ka sa trabaho, pero nu’ng dumating po ‘yung The Greatest Love ay talagang nanood ako at mas lalo po akong humanga sa kanya kasi napakagaling po niyang artista. “Tapos it happened lang po, bigla ko po siyang na-meet through my good friend, ate Shyr (Valdez) dahil isa po akong fan, na-starstruck ako hindi ako kumportable nu’ng una ko siyang makita, pero nakilala ko siya at hindi siya katulad ng ibang artista na kapag lumalabas naka-lipstick, kailangan buo ‘yung kilay niya. “Si ate Sylvia po kahit naka-pajama, haharap siya sa tao, kahit first time ka niyang makilala, hina-hug ka niya, siya po ‘yung nakilala ko na napakatotoong tao. “Tapos first time ko ring makilala ang kanyang anak na si Ria (Atayde). Ang ini-expect ko kapag mga batang coño ngayon mga sosyal, napakagalang po ng mga bata, nagbi-bless po sila, humahalik kaagad. “Kaya sabi ko, eto na, nakita ko na kaagad talaga ang magiging brand ambassador ko, napakagaling na artista, napakabuting ina. Tingnan n’yo naman po ang kanyang mgac produkto, dalawa sa ating mga hinahangaan ngayon, sina Arjo at si Ria na dahil po sa isang napakagaling ana ina, kaya siya po ang pinili ko na ipakita at kapag kayo’y dadaan sa EDSA, sa Davao, meron din po sa I-sabela, magkakaroon din po tayo ng billboard sa Cebu at isang Sylvia Sanchez lang po ang karapat dapat na face of BeauteDerm.”

