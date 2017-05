Angel hiniwalayan daw ni Luis dahil sa mga tomboy; mas bagay gumanap na Superman? By Cristy Fermin Bandera

HANGGANG ngayon ay binubulabog pa rin ng kanyang mga bashers si Angel Locsin. Kung anu-anong negatibong komento ang mababasa tungkol sa magandang aktres sa social media. Kahit daanin pa sa blind item ang bira sa aktres ay madaling hulaan na siya ang tinutukoy, kasama sa mga kuwentong ibinabato sa kanya ang isyu ng pagiging tibo, sa gandang ‘yun ni Angel ay pinalalabas ng mga ayaw sa kanya na babae ang kanyang type. Nakapagtataka na ayaw mamatay-matay ang kuwentong ‘yun tungkol kay Angel, samantalang kung susukatin naman ang kanyang porma at pagkatao ay babaeng-babae siya, lalaki ang kanyang hanap. Hindi lang lumutang ang kuwentong ‘yun nang magpaigsi siya ng buhok, dati nang laman ng social media ang isyu ng kanyang katibuan, ‘yun daw ang dahilan ng hiwalayan nila ni Luis Manzano. Mas masaya raw kasi si Angel kapag kasama ang kanyang mga katropang tibo kesa sa poder ni Luis. Madalas daw nilang pagtalunan ‘yun, kaya nang hindi na nakatiis si Luis ay nakipaghiwalay na lang ito sa aktres. Ibinigay pang halimbawa ng kanyang mga bashers ang isang magandang aktres na babaeng-babae rin sa tingin, pero tibo sa totoong buhay, kundi man nakikipagrelasyon sa tibo. Lumalabas tuloy na parang front lang ni Angel ang sinasabing manliligaw niyang si Neil Arce dahil ang totoo ay magkapareho lang daw naman ang kanilang hanap. May isang sutil pang basher si Angel Locsin na sa halip na costume ni Darna ang suot niya ay costume ni Superman ang ipinasuot sa kanya. Kung totoo ngang may bahid ang kagandahan ni Angel Locsin ay napakaganda naman niyang tibo!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.