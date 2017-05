Tambalang Sofia-Diego bagong Tintin-Echo; agaw-eksena sa ‘Pusong Ligaw’

PATULOY na tumitindi ang mga eksena sa Kapamilya afternoon series na Pusong Ligaw na talaga namang tinututukan ng madlang pipol at laging trending topic sa social media.

Sa huling mga episode ng programa, ipinakita na ang mala-aso’t pusang relasyon nina Vida (Sofia Andres) at Potpot (Diego Loyzaga) na ikinaaaliw ng mga manonood. In fairness, puro nakakaaliw at nakakatuwang komento ang nababasa namin sa social media tungkol sa tambalan ng dalawa sa Pusong Ligaw.

Patok na patok sa madlang pipol, lalo na sa mga bagets ang eksena nina Vida at Potpot sa CR kung saan nagkaasaran na naman sila. Sabi nga ng isang netizen, “Nakaka-good vibes sila! Sana mas marami pa silang mga ganitong eksena sa mga susunod na episode. Ang sarap mag-siesta kasama sina Vida at Potpot! Parang nabuhay uli ang tambalan nina Jericho at Kristine!”

Sey naman ng isa pang supporter nina Diego at Sofia, “Kayo na talaga! Panalo! Hindi pilit ang kanilang pakilig sa audience. Natural na natural ang mga emote nila kaya we believe that there’s something na between the two of them!”

Ito naman ang komento ng isang follower ni Sofia, “Kapag nakikita ko ang mukha ni Sofia, nawawala ang pagod ko. Sarap yakapin at halikan! Baby Girl, akin ka na lang, hayaan mo na ‘yang si Potpot! Ututin naman yan, e! Ha-hahaha! Joke!”

Samantala, palagi nang nag-aaway sina Tessa (Beauty Gonzales) at Jaime (Raymond Bagatsing). Hindi maipaliwanag ni Tessa kung bakit biglang nagbago ang ugali ng kanyang asawa. Kaya naman napagdesisyunan nila na bumalik na sa Pilipinas para doon ayusin ang kanilang marriage.

Kailangan n’yo ring tutukan ang mga bagong pasabog nina Caloy (Joem Bascon) at Marga (Bianca King), lalo na kapag nagkrus na ang landas nila nina Tessa at Jaime. Paano nila haharapin ang mga bagong hamon ng buhay ngayong may kanya-kanya na silang pamilya?

Matindi ang mga magiging eksena nina Beauty at Bianca sa mga susunod na episode ng Pusong Ligaw, lalo na kapag nagsimula na ang kanilang paghihiganti. Isama pa ang mga sorpresang regalo nina Sofia at Diego sa kanilang mga fans na talaga namang ikakikilig at ikaka-in love ng mga manonood.

Napapanood ang Pusong Ligaw after It’s Showtime sa ABS-CBN. Siyanga pala, last Tuesday, nakapagtala ng 19.7 national TV rating ang Pusong Ligaw base sa latest survey ng Kantar Media! Bongga, di ba?