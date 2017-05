Mother Lily ginawaran ng Ina Ng Pelikulang Pilipino award; ang producer na may puso

BIDANG-BIDA si Mother Lily Monteverde nang bigyan siya ng special recognition para sa kontribusyon niya sa movie industry ng Film Development Council of the Philippines nu’ng Biyernes sa Cinematheque Theater, Manila.

Pinangunahan ni Liza Dino-Esguerra, Chairman ng FDCP, ang paghandog ng Ina ng Pelikulang Pilipino Award kay Mother Lily. Itinaon na rin ito sa Mother’s Day celebration kaya ang Regal matriarch, halos mangiyak-ngiyak sa natatanging award na ito.

Present sa okasyon ang anak niyang si Roselle Monteverde na proud na proud sa karangalang binigay ina. Present din sina directors Maryo J. delos Reyes, Joel Lamangan, Jun Lana, Perci Intalan at mga baguhang binigyan ng break ng Regal sa mainstream movies, sina Joel Ferrer, na ginagawa ng “Woke Up Like This” nina Vhong Navarro at Lovi Poe, at si Miko Livelo na nagdirek ng “I Love You To Death.”

Sumaksi rin sa event si direk Manny Valera at ang artist niyang si Janella Salvador, ang long-time at trusted staff ni Mother na si Leah Calmerin at iba pang empleyado ng Regal Multimedia.

Sa kan-yang speech, inalala ni Mother ang pinagsimulan ng Regal. Idiniin niyang isa lang siyang die hard movie fan noon, nagsikap upang makapag-produce ng pelikula. Sa ngayon, mahigit 1,000 movie na ang nagawa ng Regal.

Binigyang-halaga rin niya ang tinatawag ngayon na indie movies. Siya ang unang producer na nagsugal sa tinawag noon na pito-pito movies. Binira man siya sa paggawa ng ganoong klase ng pelikula, sa pito-pito isinilang ang magagaling nating director ngayon gaya nina Lav Diaz at Jeffrey Jeturian.

Sa ngayon, patuloy pa ring gagawa ng movies si Mother Lily dahil passion niya ito. Patuloy pa rin siyang tutuklas ng mga bagong talento upang maging bahagi ng movie industry.

Hinding-hindi siya panghihinaan ng loob sa pag-produce kahit na nga matindi na ang kumpetisyon ngayon. At dahil nga sinasabing change is coming, isa ang Regal sa film outfit na makikisabay subalit ‘yung “puso” ng Regal ay mananatili sa bawat pelikulang handog sa Filipino!

Mabuhay ka, Mother Lily!