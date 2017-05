Sam wala pang balak pakasalan ang GF

PAGKALIPAS ng anim na taon ay ni-launch na ni Sam Milby ang kanyang “Sam:12″ album mula sa Star Music sa Eastwood Open Park nitong Linggo at nag-soldout agad ang 250 copies ng album sa loob ng isang oras. Talagang nag-enjoy ang lahat ng nagpapirma sa Rockoustic Heartthrob pagkatapos nitong mag-perform.

Nakausap namin si Sam sa backstage ng venue at inaming kabado siya dahil nga uso na ngayon ang digital.

Dapat sana ay noong nakaraang taon pa niya ipinromote ang “Sam:12″, “Halos lahat, recorded na last year at gusto na ng Star Music, iri-release na kasabay sa Doble Kara (teleserye), sabi ko sa kanila, ‘mahihirapan akong mag-promote ng album kasi sabay sa taping at nagsu-shoot pa ako ng movie, ‘yung Camp Sawi at Third Party.

“Tapos sa panahon ngayon, mahirap magbenta ng album kasi everything is digital na, so I wanna do mall shows, I wanna do it na may sigla pa ako, kasi pag pagod lagi sa taping and shooting, wala na. I want to concentrate talaga in promoting the album,” katwiran ni Samuel Lloyd Lacia Milby.

Ang carrier song na “Who’s That Girl” ay kakaiba sa ibang awiting nakapaloob sa “Sam:12″. Ang singer-actor daw mismo ang pumili ng kanta.

“Actually, ako ang pumili ng carrier song and Star Music, it was half-half, eh. Ang gusto talaga nila, ‘Tunay Na Pag-Ibig’ kasi when people hear ‘Who’s That Girl’ sa radio or sa album, they’re hear na ang daming nagsasabing, ‘Sam, parang hindi ikaw ito, parang pag narinig mo, hindi mo iisiping ako ‘yung kumanta.

“Normally like the other songs, Hindi Kita Iiwan, My Girl and Only You, alam mo na ako ‘yung kumanta. But Who’s That Girl, sounds different,,” paliwanag ni Sam.

Sino ang girl na tinutukoy ni Sam sa “Who’s That Girl”? Ang girlfriend ba niyang si Mari Jasmine na naroon sa album launching niya na ikinagulat ng binata.

“Nagulat nga ako na dumating na siya, akala ko kasi hindi siya aabot,” tumatawang sabi sa amin.

Napansin namin habang kumakanta si Sam ay nakikikanta rin si Mari Jasmine at sumasayaw pa.

“Alam niya kasi. Ha-hahaha! Kasama ko siya pag nagre-rehearse ako kaya kabisado rin niya ‘yung mga songs,” natawang sabi ng proud boyfriend ni Mari Jasmine.

Ang wish ni Sam sa nalalapit niyang kaarawan (Mayo 23) ay, “Sana maraming bibili ng album!”

No wedding plans pa kina Sam at Mari Jasmine dahil masyado pang bubot ang kanilang relasyon at ini-enjoy muna nila ang isa’t isa dahil kailan lang naman sila naging opisyal na magkarelasyon.

Samantala, may gagawing pelikula si Sam sa Viva Films at Regal Entertainment, pero wala pa siyang ideya kung sinu-sino ang makakasama niya.