Sylvia tuwang-tuwa, magkakaroon na ng billboard By Reggee Bonoan Bandera

FINALLY, matutupad na ang pangarap ni Sylvia Sanchez na magkaroon ng billboard sa major highways sa Metro Manila dahil kinuha siyang product endorser para sa isang kilalang produkto. Kaya naman maski gusto pang mag-extend ng aktres ng bakasyon niya sa Amerika ay hindi niya magawa dahil kailangan na niyang bumalik ng Pilipinas sa Mayo 7, Linggo dahil may photo shoot na siya sa Mayo 9. Gustung-gusto pa naman ni Ibyang na mag-side trip sa New York, USA para manood ng broadway play pero hindi na nga niya ito magagawa. “Cut-short ang trip namin, dapat punta pa kami ng New York, alam mo naman di ba, kaligayahan kong manood ng Broadway play kapag nasa US ako, e, hindi na tuloy. Next trip na lang naming magpapamilya,” viber message sa amin ng aktres. Kasamang ipapasyal sana ni Ibyang ang anak na si Gela Atayde na kasama sa dance group ng Poveda Enciende na nag-champion sa Dance Worlds 2017 at bronze medalist pa sa International Cheerleading Union Worlds 2017. Sa Universal Studios na lang sa Florida naglibot ang mag-ina, “Ngayon lang kami nagkasama ni Gela, sinundo ko na siya sa All Star Disney Hotel, mula kasi noong dumating sila dito naka-hotel na sila hiwalay sa amin dahil araw-araw training nila.” Samantala, ang saya-saya ni Sylvia sa una niyang product endorsement, “Nakakatuwa lang kasi after 27 years sa showbiz, ngayon lang ako makakatikim ng billboard. Ha-hahaha! After 27 years, ngayon lang may nag-alok sa akin maging product endorser, nakakatuwa.” Ordinaryong tao nga ay pangarap magkaroon ng billboard, e, di lalo na ang mga artista. “Kaya excited ako, Reggs kasi may pictorial ako para sa billboard. Isipin mo, magkaka-billboard ako! Ha-hahaha! Dahil ito sa The Greatest Love kaya napansin ako,” say ng aktres. Kuwento pa niya sa amin, hanggang Amerika ay Mama Gloria ang tawag sa kanya ng mga nakakasalubong na nakikilala siya at tinatanong kung wala bang replay ang The Greatest Love. “Ang sarap sa pakiramdam na binabati ka dahil maganda ang show, kaya talagang proud ako sa TGL at nagpapasalamat talaga ako sa GMO unit, sa lahat ng staff and crew at sa mga anak ko sa show kasi group effort lahat iyon, hindi ko naman magagawang mag-isa kung wala sila,” masayang sabi pa ni Ibyang. Naalala tuloy namin noong magkasama kami ni Sylvia sa Amerika dalawang taon na ang nakararaan ay Nanay Teresita pa ang tawag sa kanya dahil naman sa pinasikat niyang karakter sa Be Careful With My Heart.

