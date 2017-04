Warning kay Coco: Wag na wag papasok sa politika

MUKHANG this year na magkakaroon ng katuparan ang isa sa mga pangarap ni Coco Martin.

Ito ay ang maging direktor ng sarili niyang pelikula. Tuloy na tuloy na nga ang pagbabalik ng “Panday” sa big screen na gagampanan this time ni Coco. May go signal na ang creator nitong si direk Carlo J. Caparas para sa bagong movie version nito at naniniwala siyang bagay na bagay kay Coco ang nasabing role.

Sa 2018 pa magtatapos ang FPJ’s Ang Probinsyano (sorry pero medyo tumigil muna kami ng panonood dahil ang feeling namin ay nauulit lang ang mga subplots ng soap) kaya double FPJ project ang gagawin niya ngayon.

Ito’y patunay lang na ang yapak nga ng Hari ng Pelikulang Pilipino ang nais sundan ni Coco, pero siyempre sa departamento ng husay sa pagganap at pagiging mapangahas sa mga naging indie roles niya, iba pa rin ang Coco Martin. But let us make it clear, iisa lang ang Da King at kahit 10 Coco Martin pa ang isilang, never na nilang mapapantayan ang nag-iisang hari.

But then again, bakit nga naman hindi, di ba kapatid na Ervin? Punumpuno naman ng karapatan si Coco na gusto lang marahil patunayan na isa siyang dedicated artist at seryosong tao. Huwag lang niya sigurong ambisyunin din ang pulitika, noh dahil siguradong maiiskandalo lang ang buhay niya.