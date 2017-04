Diego sa relasyon nila ni Sofia: Hindi na kailangan ng label basta nagkakaintindihan kami!

MALAKING hamon sa buong cast ng seryeng Pusong Ligaw ang papalitan nilang programang napapanood sa Kapamilya Gold simula sa Lunes, Abril 24, ang The Greatest Love.

Hindi maikakailang sobrang taas ng rating ng The Greatest Love bukod pa sa pawang positibo ang feedbacks mula sa manonood at napakarami pa ng sponsors.

Hindi naiwasang tanungin ang ilan sa cast ng serye, kabilang na sina Beauty Gonzales, Joem Bascon, Sofia Andres at Diego Loyzaga kung hindi ba sila pressured o natatakot dahil sa matagumpay na programang papalitan nila.

Ani Joem, “Lagi naman kaming kinakabahan sa tuwing gumagawa kami ng teleserye kung magtatagal ang manonood, kung mamahalin nila ang bawa’t karakter namin, so lahat laging may pressure.

“At the same time po, lagi rin naming iniisip na ibigay namin ang best namin kung ano ‘yung gustuhin ng tao at kung ano lang ‘yung gusto nila,” dagdag ng aktor.

Sabi naman ni Beauty, “Well, congratulations sa Greatest Love, isang magandang story talaga na everytime na nanonood ako, umiiyak talaga ako. Naniniwala ako sa show namin kasi lahat ng mga direktor naniniwala sa amin at naniniwala ako na papatok kami. Dadaanin namin ito sa prayers.”

Ayon naman kay Sofia, “Ako naman po, since first teleserye namin ito ni Diego, sobrang kinakabahan po ako, natatakot din po kung tatanggapin kami nang buung-buo ng manonood, pero in a way din, half of me na hindi ako natatakot kasi alam ko na lahat kami determindado, na mahal namin ang trabaho. At ‘yung kuwento at karakter ng bawa’t isa ay makaka-relate ang manonood.”

“Of course may part doon na kinakabahan ka, lalo kaming dalawa ni Sofia na baguhan kami, it’s our first time to be a lead in a telenovela, pero nandoon po ‘yung fact na hindi lang ako, kundi ‘yung mga kasama ko sa cast, mga direktor, mga staff namin binuhos namin ang lahat sa proyektong ito,” pahayag naman ni Diego.

Launching serye nina Diego at Sofia ang Pusong Ligaw kaya ano naman ang pakiramdam nila na sa wakas, natuloy na ring iere ang programa pagkalipas ng halos dalawang taon.

“Unang-una po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sinagot niya po ‘yung prayers namin ni Diego na hindi ko ma-explain ang feelings, eh.

“Ang alam ko, ‘yung pinakamataas na percent ng nararamdaman ko is sobrang saya ko, kasi finally ang tagal nito, two years naming hinintay na parang may times na matutuloy pa ba?

“Ang daming doubts, kung baga, nandito na kami, buo na ang casting lahat may mga direktor na, nakikita ko na ‘yung tuluy-tuloy na ang proyektong gagawin namin, sobrang overwhelmed and bless lang talaga,” sabi ni Sofia.

Ayon naman kay Diego, “To be honest po, hindi ko po ini-expect na mangyayari ito. Hindi ko ini-expect na matutuloy ito, hindi ko rin ini-expect na aabot ako dito sa kinauupuan ko po ngayon (presscon) sa harapan ninyong lahat.

“Dahil po kasi sa mga pagsubok na pinagdaanan ko sa mga nakaraang na buwan at taon. Siyempre mga personal na issue ‘yun. Nawala lang po ‘yung isip ko sa pag-aantay ng teleserye, nagulo lang ako ng konti.

“But I’m very, very happy to be here. I don’t know when is the time I’ve been happy in my life na nandito na ako, kasama ko ang mga ito, nakapagsimula na kami.

“Alam mo ‘yun, there’s nothing more to be upset about, to be sad about, ang nakalipas, nakalipas na, masaya na ako kung nasaan man ako ngayon at happy talaga ako kasama ko talaga ang mga ito,” aniya pa.

q q q

Ano na ang update sa relasyon ngayon nina Diego at Sofia? Unang nanukso si Beauty, “Friends of lovers?”

“Friends who love each other. Hindi na kailangan ng label. Basta’t nagkakaintindihan, ‘yun ang mahalaga,” ani Diego.

Gaano kamahal ni Diego si Sofia, “Ganito na lang, dalawang taon kaming nagsama, halos araw-araw dahil sa proyektong ito at sa ibang movie na ginagawa, so kilala ko na si Sofia ng buung-buo.

So ‘yung friendship namin, closest is the closest friendship that you have from another person,” dagdag pa ng aktor.

Ang Pusong Ligaw ay mula sa Star Creatives na ididirek nina GB Sampedro, Elfren Vibar at Henry King Quitaina at pinamumunuan ni Lourdes de Guzman. Ang Star Creatives ay pinamumunuan ng COO nito na si Malou Santos.

Kasama rin dito sina Raymond Bagatsing, Bianca King at Enzo Pineda. Mapapanood na ang Pusong Ligaw simula sa darating na Lunes, Abril 24 sa Kapamilya Gold ng ABS-CBN kapalit ng pinag-usapan at tinutukan ng bayan na The Greatest Love.