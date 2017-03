Utos ni Arjo kay Ria Atayde: Bawal mag-boyfriend ng taga-showbiz By Reggee Bonoan Bandera

“CAN’T live without you. Happy 25th! I love you.” Ito ang simpleng bati ni Arjo Atayde sa kapatid niyang si Ria Atayde (sabay post ng litrato nila noong mga bata pa sila) na nagdiwang ng kaarawan noong Huwebes. Sobrang close kasi ng magkapatid na Arjo at Ria na parang kambal dahil ang kuwarto nila ay parehong-pareho ang pagkakagawa at disenyo, magkaiba lang ang kulay. Parehong malambing sa isa’t isa ang mga anak ni Sylvia Sanchez at sila-sila rin ang nagtatanungan kung okay ang mga suot nila o kung bagay ba? ‘Yun lang, medyo mahigpit na kuya si Arjo kay Ria dahil pinagbawalan na niya itong mag-boyfriend ng kapwa nila artista. Sabi nga ng aktor, “Anybody but not showbiz.” Bakit ba ayaw ni Arjo ng taga-showbiz para sa kanyang kapatid, “Basta lang, tita. It’s personal po.” Wala namang magawa si Ria dahil kuya pa rin niya ang aktor at masunurin siyang kapatid. Good thing din naman at wala pang napupusuan ang isa sa cast ng seryeng My Dear Heart na taga-showbiz at wala rin kaming alam na nanliligaw sa kanya dahil siguro nai-intimidate ayon nga sa isang aktor na hindi namin babanggitin ang pangalan. Oo nga, natawa kami sa sinabi ng mahusay na aktor na mahirap daw ligawan si Ria dahil nakakailang. Naku kung alam lang nila, hindi ‘yan totoo dahil down to earth ang dalaga at simple lang ang kaligayahan niya. ‘Yun lang, kailangan same level sila ng pag-iisip. Anyway, bukod kay Arjo ay simple rin ang pagbati kay Ria ng daddy niyang si Papa Art Atayde na nag-post ng litratong magkasama sina ni Dra. Margaret Divinagracia (Coney Reyes) at Dra. Guia Divinagracia (Ria) na may caption na, “Happy birthday to my eldest baby girl. Your time to shine! Love you.” Nakakatuwa si Papa Art dahil ang ganda ng mga ngiti niya kapag napapanood niya ang mga anak sa kani-kanilang mga teleserye, ang My Dear Heart at FPJ’s Ang Probinsyano. Oo nga, ang gaganda rin ng mga feedbacks kay Ria sa papel na doktora sa MDH dahil hindi siya nagpapahuli sa acting nina Ms. Coney at Eric Quizon na gumaganap namang Dr. Francis Camillus na laging nababara kapag nagkakasagutan sila ni Dra. Guia.

Samantala, bukod sa pagbati sa kaarawan ng anak ay sinabayan din ito ng payo ni Ibyang na ipinost niya sa kanyang IG. “Wish ko? Tama ng inuuna mo kahit na sinong mahal mo sa buhay para lang mapasaya mo, kahit ang kapalit no’n, e, ang sarili mong kaligayahan, naging mabait kang anak, apo, pamangkin, pinsan at kaibigan, mabait kang bata. “This time, isipin mo at unahin mo na ang sarili mo, isipin mo kaligayahan mo, tama ng kaka-please ng kahit na sino, ang importante kung ano ang gusto mo at kung ano ang ikakaganda ng future mo at higit sa lahat kung ano ang ikakaligaya mo anak.

“Ang importante dito, Ikaw, hindi kami, buhay mo ‘yan, kaligayahan mo ‘yan, kaya ikaw dapt masunod kung ano ang gusto mo hindi kami o hindi kahit na sino, basta andito lang kami ng daddy mo, laging susuporta sa lahat ng hangarin mo sa buhay. “Abutin mo lahat ng pangarap mo ng wala kang tatapakang kapwa mo at higit sa lahat samahan mo ng dasal mahal na mahal ka namin potpot maligayang kaarawan sayo anak. #daughter #mygreatestlove #myeverything #mylife#family #blessing #priceless #thankuLORD.”

