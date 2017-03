Gwapong aktor buking na buking ang kaechosan sa mga babae By Cristy Fermin Bandera

PINAGPISTAHAN sa isang umpukan ng mga taga-showbiz ang press release ng isang guwapong aktor na matagal na silang lumalabas ng isang magandang aktres. Sabay-sabay na napasigaw ang mga nandu’n, parang sarkastiko ang kanilang sigaw, “Talaga lang, ha?” Wala kasing gustong maniwala sa kuwento, maitatago nga ba naman nila ‘yun, kung totoo nga? Nagtataka ang lahat ng nasa umpukan kung bakit ngayon lang sinasabi ng guwapong aktor ang pagde-date kuno nila ng aktres. Komento ng isang miron sa umpukan, “Bulok na ang saging, Aling Pacing! Tantanan na kasi ang mga ganyang kaechosan! Ano ba? Hanggang kailan ba sila magkakaganyan? “Date na lang sila nang date, napakatagal na panahon na pala, pero bakit hanggang ngayon, e, hindi pa rin naman sila magkarelasyon? “Mabubuhay na lang ba sila sa puro press release lang? Nakakaloka! Five years na pala silang nagde-date, ang galing-galing naman nila, naitago nila ‘yun nang ganu’n kahabang panahon?” nalolokang katwiran ng isang source. Weder-weder lang kuno ang pagkukuwento ng guwapong aktor, kapag meron lang siyang pelikula, pampa-ingay kuno ‘yun sa kanyang pangalan. “Nakakaloka siya! Meron naman siyang talent, napakaguwapo niya, pero bakit kailangan pa niyang gumawa ng mga ganyang gimik? At ang nakakaloka pa, wala namang kino-confirm ang girl, hindi naman sinasabi nu’ng babae na totoo ngang matagal na silang nagde-date! “Hindi ba naman nakakaloka ang ganu’n? Ang guy lang ang nagsasabing ilang taon na silang nagde-date? Nakapagtataka naman na ang guy lang ang nagpe-press release ng ganu’n? “Ang tanong, meron ba naman kasing planong mag-asawa ang male personality na ‘yun? Aba naman, tumatanda na siya, ‘no! Ang madalas niyang press release, e, mag-aasawa na siya, pero hanggang ngayon naman, waley pa rin siyang pinakakasalan!” nakataas ang kilay na kuwento ng aming impormante. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, napaka-walk in the park naman ng kuwentong ito, bigay na bigay na kung sino ang starring sa istorya.

