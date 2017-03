Female performer todo paganda at paseksi para sa dyowang singer By Cristy Fermin Bandera

SA dami ng mga kuwentong hiwalayan kahit ng mga personalidad na matagal nang kasal ay nakatutuwang makarinig ng mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon. Tulad na lang ng relasyon ng isang maganda at makinis na female performer at ng kanyang mister na magaling ding singer pero sumubok sa ibang larangan. Magdadalaga na ang kanilang anak na magaling ding kumanta pero hindi pa nila pinakakawalan sa stage dahil gusto nilang makapagtapos muna ito ng pag-aaral. Dekada na ang binibilang ng kanilang pagsasama pero hanggang ngayo’y sila pa rin, napakaganda pa rin ng takbo ng kanilang pagmamahalan, walang kahit anong alingasngas na lumalabas tungkol sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kuwento ng aming source, “Pareho kasi silang hindi nagpapabaya, parang halaman ang relasyon nila na sabay nilang ginagambulan at dinidiligan. “Tingnan n’yo naman kung gaano pa rin kaganda, kakinis at ka-sexy ang girl. Alam niya na bukod sa pagiging wife and mother niya, e, kailangang maging magandang-maganda pa rin siya sa paningin ng husband niya. “Sakripisyong malaki talaga dahil regular ang exercise niya, nagda-diet siya, gumagastos siya sa mga stuff na mas magpapakinis pa sa kanyang kutis. “Di ba naman napakalaking sacrifice ang ginagawa ni misis para lang maging maganda at sexy siya sa lahat ng oras para sa husband niya?” simula ng aming impormante. At ang kanyang mister naman ay ganu’n din, hindi ito mukhang tatay, inaalagaan din ng singer-politician ang kanyang katawan. “Saka ‘yung lambingan, napakahalaga nu’n sa isang relasyon. Kahit pa matagal na kayong magkasama at nagkikita araw-araw, e, kailangang buhay na buhay pa rin ang interest nila sa bawat isa. “Kaya hanggang ngayon, sila pa rin, naghiwalay na ang halos lahat ng mga ka-contemporary nila, pero solid na solid pa rin ang relasyon nilang mag-asawa. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, parang mga songs din nila na ang tagal-tagal na nilang ginawa, pero hanggang ngayon, e, naririnig pa rin natin sa ere, di ba?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.