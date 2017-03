‘Kabitan’ sa serye nina Shaina at Carlo mabenta sa mga estudyante By Reggee Bonoan Bandera

SA I Want TV na inaabangan ng mga nag-oopisina ang mga paborito nilang teleserye kapag hindi nila ito napapanood sa ABS-CBN, kabilang na nga rito ang The Better Half na mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga kababaihan. Maging ang mga mag-aaral sa hayskul ay nakatutok dito dahil nakita namin kung paano nila pagkuwentuhan ang bawa’t karakter sa serye na pinagbibidahan nina Denise Laurel, Carlo Aquino, JC de Vera at Shaina Magdayao habang kumakain sila sa karinderyang malapit sa kanilang eskuwelahan. Base sa umeereng kuwento ngayon ng The Better Half ay nakakaawa si JC bilang si Rafael na gumaganap bilang ikalawang asawa ni Camille (Shaina) dahil nga nagkita na sila ng una niyang asawang si Marco (Carlo). Bago pa man ikasal ang karakter ni Shaina kay JC ay inamin na nitong may nauna na sa kanya pero hindi akalain ng huli na darating ang araw na magtatagpo ang dalawa. Kaya ang teaser ng The Better Half ay tinatanong ni JC kung mahal pa ni Shaina si Carlo dahil handa raw siyang magparaya.

Kung si JC ay handang magparaya, iba naman si Denise as Bianca dahil hinding-hindi raw niya ibibigay si Carlo kay Shaina at sa katunayan ay ilalayo niya ulit ang mag-ama niya. At dahil dito ay magtatanong sa abogado sina Shaina at JC upang alamin kung may bisa ang kanilang kasal. Samantala, patuloy ang pamamayagpag sa hapon ng The Better Half dahil noong Lunes ay nakakuha ito ng 17.6% sa national TV rating kumpara sa katapat nitong programa na nagtala ng 12.5%.

