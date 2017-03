Sylvia bibida sana sa pelikulang isasali sa Cinemalaya pero hindi tinanggap By Reggee Bonoan Bandera

DAHIL sa araw-araw na schedule ng taping ni Sylvia Sanchez ng The Greatest Love ay tinanggihan niya ang indie film na entry sa Cinemalaya 2017. Pangarap pa naman ng aktres na makagawa ng ganitong pelikula. Hindi importante kay Ibyang ang talent fee dahil alam naman niyang mababa ang alok sa indie films, in fact nagbiro pa nga siya na baka tumulong pa siya sa gastos ng production kapag kinakailangan tulad ng make-up artist at wardrobe. “E, wala hindi kaya ng schedule ko, kung hindi ako magte-taping ng TGL, walang ieere lagot ako. Kaya nanghihinayang ako, kasi Cinemalaya iyon,” sambit sa amin ni Ibyang. Dalawang araw nga lang daw ang hiningi niyang day-off sa taping, ang Sabado’t Linggo, pero minsan ay nakakain pa ang Sabado dahil kailangan nilang maghabol. “Siguro pag tapos na ang The Greatest Love, puwede na akong tumanggap ng indie films,” saad ng aktres. Kaya paging sa independent film producers at filmmakers, available po si Ibyang pagkatapos daw ng serye niya. Balitang extended daw ang The Greatest Love, sabi namin kay Sylvia, “Weh, hindi nga? Totoo? Patay tayo diyan,” seryosong sagot niya sa amin. “Joke!” sabi namin kaagad sa aktres na naloka sa amin. Anyway, malapit na ang kasal nina Gloria at Peter (Noni Buencamino), sana lang hindi pa makalimot ang una kung saan simbahan siya pupunta dahil unti-unti na siyang nawawalan ng memorya. Bukod tanging si Peter lang ang hindi niya nalilimutan sa lahat ng karakter sa serye. Samantala, nagulat kami nu’ng makita namin si Gloria na kahawak kamay siya ni Direk Toto Natividad sa set ng FPJ’s Ang Probinsyano na kinunan daw noong Huwebes. Ang caption ni Arjo Atayde alyas Joaquin Tuazon sa kanyang Facebook account, “Gloria with The Best Action Director Direk Toto Natividad.” At may nag-post din bg, “Crossover #TGL #FPJAP.” Kaya tinanong namin si Arjo kung may cameo role ang nanay niya sa Ang Probinsyano, “Ha-hahaha! Magkatabi lang ang location namin, tita.”

