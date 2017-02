Dayanara desidido nang balikan ang showbiz career sa Pilipinas

SI Angeli Pangilinan-Valenciano pala ang magiging talent manager ni 1993 Miss Universe Dayanara Torres ngayong nagdesisyon na itong magbalik-showbiz.

Si Yari ay tumira sa Pilipinas ng limang taon at nakagawa ng ilang pelikula tulad ng “Basta’t Kasama Kita” with her first boyfriend na si Aga Muhlach, “Hataw Na” kasama si Gary Valenciano, at “Type Kita Walang Kokontra” with Cesar Montano.

Naging bahagi rin ang beauty queen ng programang ASAP ng ABS-CBN at Eezy Dancing ng TV5.

Mahal ng mga Pinoy si Yari dahil sobrang bait ng Puerto Rican beauty queen at mahal din niya ang Pilipinas kaya naman nu’ng umalis na siya ay marami ang nalungkot.

Kaya ngayong nabalitang magbabalik-showbiz siya ay maraming natuwa at sana raw ay gumawa sila uli ng pelikula ni Aga. Nag-taping na si Yari para sa Magandang Buhay noong Huwebes at ngayong araw ay nasa ASAP siya at bukas ay nasa It’s Showtime naman siya.

Babalik ng Puerto Rico si Dayanara sa Martes para asikasuhin ang ilang papeles at para makita rin ang dalawang anak na sina Cristian Anthony at Ryan Anthony Muñiz na nasa pangangalaga ng kanyang ina.

Nakapag-guest din si Dayanara sa Gandang Gabi Vice na mapapanood sa Peb. 19 at magugulat daw talaga ang lahat sa revelation ng dating beauty queen lalo na ang tungkol sa kanila ni Aga.