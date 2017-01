Sexy singer-model pangarap makatrabaho si Sarah, JaDine

NU’NG unang sampa ng baguhang sexy female star na si Kara Mitzik sa stage ng Music Hall sa Metrowalk, Pasig, nasabi naming medyo may hiya pa siya sa pagpe-perform.

Si Kara ang bagong calendar girl ng Tanduay White na pormal na ngang ni-launch noong Huwebes ng gabi. Halatang kabado pa siya sa unang production number niya at nabanggit pa namin sa isang katoto na ang tigas ng kanyang katawan.

Pero sa kalagitnaan ng kanyang dance number ay na-appreciate na namin siya dahil humataw na siya nang husto kasama ang dalawang lalaki na nagsilbing back-up dancers. Napansin namin na talagang nakatutok sa kanya ang lahat ng nasa venue.

Nagustuhan namin si Kara habang sinasayaw niya ang “Dance Again” ni Jennifer Lopez dahil talagang pinatunayan niya na keri niyang ang pag-sing and dance. Kaya naman pala kinontrata siya agad ni boss Vic del Rosario sa Viva Artists Agency dahil may potensyal ang tisay na dalaga.

Laking Sydney, Australia si Kara, pero sa Pilipinas ipinanganak at kaya mestiza ang dalaga ay dahil ang nanay niya ay isang Filipino-Japanese at ang tatay naman niya ay pinagsama-samang Filipino, Spanish at Greek.

Pamilya pala ng musikero sina Kara, “I was born in a family of musicians on my dad’s side. And I started singing and dancing very early, when I was around 3 years old.”

Halos pitong taon din ang hinintay ni Kara para ma-launch siya bilang solo star at celebrity endorser ng Tanduay White dahil nagsimula siya sa showbiz noon pang 2010 at lumabas na rin sa ilang TV commercials, print ads at ilang TV guestings.

Sandaling nawala si Kara dahil itinuloy niya ang pag-aaral at tumulong sa negosyo ng pamilya.

Muli siyang bumalik noong 2015 para ipagpatuloy ang naumpisahang singing career.

“I love live performances talaga in front of the crowd. Super saya ako pag nasa stage performing, sharing, and inspiring people,” kuwento ni Kara sa event ng Tanduay.

At para maging calendar girl ng Tanduay White ay marami ring hirap na pinagdaanan si Kara.

“Ang dami ko rin naman pong pinagdaanan para makuha ‘yung endorsement. But I really put my heart to it. This is a major break for someone like me who’s just starting out in showbiz.

“Now that it’s finally here I consider it a big honor. Besides I really drink Tanduay White. I think it’s one of the best best so far that Tanduay has ever created. Masarap siya gawing cocktail,” sabi pa ni Kara.

At dahil Viva talent naman si Kara ay wish niyang makatrabaho ang mga kapatid niya sa Viva tulad nina Sarah Geronimo, James Reid and Nadine Lustre, at ang crush niyang si Sam Milby.

“I’m the type of person who doesn’t back down from challenges. I actually challenge myself and I’m always on the lookout for ways to make my life interesting. I would say that I’m very unpredictable in a good way,” say pa ng dalaga.