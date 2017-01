Ria Atayde: Laging may pressure dahil magaling talaga sina mommy at kuya Arjo!

SA grand presscon ng bagong Kapamilya serye na My Dear Heart ay tinanong si Ria Atayde kung may pressure ba sa kanya kapag ikinukumpara siya sa kuya niyang si Arjo Atayde at sa inang si Sylvia Sanchez.

Parehong magaling umarte at laging trending ang serye ni Arjo na FPJ’s Ang Probinsyano at The Greatest Love ni Ibyang.

Hindi naman kasi maiiwasang hindi matanong ang baguhang aktres dahil malaki rin ang expectation sa kanya pagdating sa pag-arte maski na marami na rin siyang nagawang programa tulad ng Maalaala Mo Kaya kung saan nanalo siya bilang Best New Female Personality sa nakaraang Star Awards for TV, Ningning at Ipaglaban Mo.

“Kahit po nakalabas na ako sa teleserye, parating may pressure kasi ang galing naman talaga nina mommy at Arjo. They’re both very supportive in terms of what I do. They don’t judge, they don’t tell me that what I’m doing is wrong. Ang ginagawa lang nila is gina-guide lang nila ako,” pag-amin ng dalaga.

Nabanggit pa ni Ria na natutuwa siya na may naniniwalang kaya rin niyang gumawa ng sariling tatak sa showbiz kaysa sabihing anak lang siya ni Sylvia Sanchez at kapatid ni Arjo Atayde kaya napapansin.

Hiningan din ng reaksyon ang dalaga kung ano ang naramdaman niya na katrabaho niya ang batikang aktres na si Ms. Coney Reyes bilang anak nito. Hindi ba naaasiwa ang dalaga na baka magkamali siya sa mga eksena nila ng aktres na sabi nga ng marami ay nakaka-intimidate.

“Prior to the show, Tita Coney texted my mom about our family na she’s happy. Kasi si tita Coney, siya ‘yung unang nagbigay ng chance kay mommy na magdrama, sa Coney Reyes on Camera. That was the first time that they took my mom seriously kaya naging dramatic actress siya.

“Kaya she texted my mom na natutuwa siya na iyon na ang narating ng mommy ko at ‘yung mga anak niya na nasa showbiz na rin. Ito naman si mommy sinabi niya na i-text n’yo si tita Coney n’yo at mag-thank you kayo.

“So, prior from auditioning for the role, nag-text agad ako kay tita Coney telling her na kapag nakuha ko ang role, magiging anak niya ako sa My Dear Heart, tapos sabi nga po niya (Coney), ‘if in God’s plan, it will be yours. But I will pray for a good outcome.

“I wasn’t naman intimidated because she was very sweet. Sa text pa lang, nagkakilala na kami. Feel mo na ‘yung warmth niya and so I was at home agad,” kuwento ng dalaga.

Hiningan naman ng reaction si Ms. Coney sa mga sinabi ni Ria at kung kumusta naman katrabaho ang anak ni Sylvia Sanchez.

“I guess it’s natural a young actress like her coming from a family or renowned actors. To be compared to like her mother and brother, I think she will shine on her own time. She will because she works hard and I could already feel her love para sa trabaho niya, eh.

“Iba kasi ‘yung nararamdaman mo na ang bata gusto lang kumita ng pera, iba ‘yung gusto lang sumikat. Iba ‘yung batang alam mo na gustong karerin ang ginagawa, may passion siya for that. And Ria is one of those young actresses,” papuri ng beteranang aktres.

Gaganap si Ria bilang college sweetheart ni Zanjoe Marudo sa My Dear Heart at nang malaman ng mama ng dalaga na gagampanan naman ni Ms. Coney bilang si Dra. Divinagracia ay pinaglayo niya ang dalawa at ipinadala sa ibang bansa ang anak.

Si Ria ay si Gia sa My Dear Heart at may sarili rin siyang kuwento sa buhay na mapapanood na bukas ng gabi sa ABS-CBN pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano.