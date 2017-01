Sylvia Sanchez natulala, napaiyak nang sorpresahin ni Sharon

NAALIW kami kay Sylvia Sanchez sa guesting niya sa Magandang Buhay nina Karla Estrada, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros kahapon dahil speechless siya nang makaharap si Sharon Cuneta bilang surprise guest sa kanya.

Nag-trending kasi ang The Greatest Love noong nakaraang Miyerkules na nagtala ng rating na 20.4% at noong Huwebes ay nagtala ng 18.2% kaya naman naimbitahan ang aktres sa nasabing programa.

Huling-huli sa TV camera na nakanganga si Ibyang nu’ng lumapit si Sharon sa kanya. Ang sabi ni Megastar, “Long overdue na ito, eh. Isa si Sylvia sa pinakamagagaling na artista natin. Talagang touch na touch ako sa mga sinasabi niya nu’ng mag-uumpisa ‘yung The Greatest Love.

“Matagal na akong humahanga kay Sylvia, si Tita A (Angge) ‘yung manager niya, di ba? Nanay-nanayan ko ‘yun, eh. Nakikita ko lang siya (Ibyang) kapag may get togethers, at mahusay siya.

“Natutuwa ako kapag may magaling na artista tapos nabigyan ng oportunidad na malaki. Tuwang-tuwa ako ro’n, isang industriya lang tayo, eh. And she’s really deserving. Congratulations, napakalakas at ang taas ng rating ng The Greatest Love, grabe! Gusto ko ngang mag-guest (sa TGL), kaso hindi ko alam kung paano ako papasok sa istorya. Ha-hahaha!”

Dahil walang masabi si Ibyang ay biniro siya ni Karla, “Nawala boses ni ate Ibyang. Ha-hahaha!” Sinundan pa ni Melai ng, “Surprise talaga si ate Sylvs!”

Ang nasabi na lang ng aktres, “Megastar, eh, pinuntahan ka?” Hirit ni Sharon, “Dahil mahal kita, at mahal ko itong show na ito.”

Panay buntong hininga ang naririnig sa mikropono ni Ibyang at nag-dialogue ng, “Sino lang ba ako para puntahan ang isang Megastar?” Hirit naman ni Sharon, “Tigilan mo nga ‘yan, Diyosko!”

Nanginginig ang boses na mensahe ni Ibyang, “Salamat sobra! Pinanood kita noon sa Sana’y Wala Nang Wakas, eh (biglang nangilid ang luha).”

Salo ng Megastar, “Alam mo sa atin, nabibigyan lang ng titulo, ‘yung iba sa atin, lumalakas ‘yung kita ng pelikula, meron sa atin nakakalusot pero lahat tayo magkakasama sa isang industriya. Hindi naman kami mabubuhay kung wala rin naman ‘yung ibang kasamahan natin, di ba? So, like I said, that’s from the bottom of my heart.

“And you are so deserving of this teleserye kaya nararamdaman din ng mga tagapanood ng The Greatest Love na napakalaki ng puhunan mo at ninyong lahat at stars. Ang laki ng inilalagay ninyo sa teleseryeng ito kaya bumabalik naman sa ‘yo,” sabi pa ni Mega.

Sagot ni Nanay Gloria, “Basta ako, nagpapasalamat ako ng pagkanta ng themesong namin (Greatest Love of All). Maganda na ‘yung takbo ng istorya, pero mas maganda pag nilapatan ng kanta mo.”