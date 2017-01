Direk Dan Villegas sa paghihiwalay ng indie at mainstream: Kalokohan ‘yan!

HINDI itinanggi ni Direk Dan Villegas na nahirapan siyang gawin ang horror film na “Ilawod” dahil hindi nga niya ito forte at ito ang unang beses na gumawa siya ng pelikulang nakakatakot.

Nakilala kasi si direk Dan sa mga rom-com movie tulad ng blockbuster hits na “English Only Please”, “Walang Forever”, “The Break-Up Playlist”, “Always Be My Maybe” at “How to Be Yours.”

Tumulong din si direk Dan sa seryeng On The Wings of Love at Till I Met You na ang main director ay ang girlfriend niyang si Antoinette Jadaone. At sa ngayon ay kasalukuyan niyang ginagawa ang teleseryeng Ikaw Lang Ang Iibigin nina Gerald Anderson at Kim Chiu.

Pampawala ng umay daw kaya gumawa siya ng horror, “Mahirap din kasi ‘yung paulit-ulit ang ginagawa mo. Siyempre masarap ding makagawa ng bago, pero nahirapan ako sa horror kasi ibang-iba sa romcom. Super nakakapanibago,” katwiran ng direktor.

Pero maski na forte na ni direk Dan ang romantic comedy ay nahihirapan pa rin daw siya sa genre na ito, “Parehas namang mahirap, walang madali. Mas sanay lang ako sa isang genre, may kanya-kanyang difficulties.

“Halimbawa sa romcom, parang maski sobrang puyat ka na lahat, you have to make it work, halimbawa may kilig, kahit wala ng kilig na natitira kasi nauubos din naman, but you have to make it work.

“Sa horror, ganu’n din, ‘yung timing (takot), dapat it must be perfect from shots to the music to the action, everything,” paliwaang ng direktor.

Ang drinking buddy nitong si Ms. Yvette Tan na kilalang writer, blogger/journalist at Palanca awardee ang sumulat ng script ng “Ilawod.”

“Matagal na po kaming friends, tapos nag-iinuman po kami nu’ng 2012, cinematographer palang ako no’n, hindi pa ako nagdidirek. E, kilala ko po si Yvette na magaling na writer, kaya sabi ko, ‘Gawa ka ng kuwento, gawin nating pelikula. Tapos timing, si Atty. Joji (Alonso, producer ng movie), naghahanap ng fresh or something new to do. Sabi ko, gawa tayo ng horror. Tapos naalala ko ‘yung pinky swear namin ni Yvette nu’ng 2012 kaya ako ang nag-recommend sa kanya,” mahabang kuwento ng direktor.

Malaki ang pasalamat ng “Ilawod” direktor sa buong cast kabilang na sina Ian Veneracion, Epy Quizon, Therese Malvar, Xyriel Manabat, Harvey Bautista at Iza Calzado dahil wala siyang naging problema sa mga ito

“Masaya kasi at times na-feel ko na ako ‘yung inaalagaan, kasi ako ‘yung bago sa genre, pati mga bagets, ang gagaling nila,” sabi pa.

Para sana sa 2016 Metro Manila Film Festival ang “Ilawod” pero hindi umabot dahil binagyo nang husto ang shooting nila.

“Nagpapakatotoo lang po, sobrang ulan, lahat ng exteriors scenes namin, hindi namin natatapos, kasi literally pinapalo kami ng bagyo. Kumonti na nga lang ‘yung exterior namin, sinadya namin kontian kasi nga rainy season, ilang days ‘yung na-pack up sa amin. Tapos lahat ng actors may ganap kaya ang hirap din,” kuwento pa ni direk.

Pabor naman si direk Dan sa Magic 8 ng 2016 MMFF, “Magaganda ‘yung mga napanood ko, ‘Septic (Tank 2)’, ‘Saving Sally’, ‘Sunday Beauty Queen’, ‘Die Beautiful’ saka ‘Vince & Kath & James.’”

Pero sa paghihiwalay ng indie at mainstream films ay hindi pabor ang direktor, “Pasong-paso na po ako sa term na indie at mainstream, kalokohan na iyon for me. Bakit kailangang maglagay ng label? At the end of the day ang pelikula ay pelikula.

“Ang dapat na mas pinag-uusapan diyan in my opinion ay kung ‘yung pelikula ba ay…is it for consumption. So, consumption meaning, ano ba ‘yan? Rom-com ba ‘yan? Papasok ka ba para kiligin or pag-uusapan ba natin ang social issue?

“Ang maganda pa ngayon, ‘yung mga pelikula, puwede mong i-grey area, magkakaroon na lang ng labels kung ano ‘yung mas makapal. Sa akin kasi ang point ay dapat may option ‘yung tao kung ano ang gustong panoorin.

“Okay kung wala ako sa mood na kiligin o matawa o matakot, may ibang pelikulang puwedeng panoorin. And who’s to say na hindi ako maantig?”

At dito na pinuri ng husto ni direk Dan ang “Sunday Beauty Queen.”

“Grabee, iyakan sa sine. Who would have thought na ganu’n (kaganda), kasi docu siya, tapos ang ganda ng approach, ang ganda ng mounting, parang ang ganda ng camera work, ang ganda ng editing, it felt like it was a mounted scene, but you’re really watching. Tapos paglabas ko sa sine, lahat umiiyak,” kuwento pa nito.

Samantala, tungkol sa mga elemento ang kuwento ng “Ilawod” na mapapanood na sa Enero 18 nationwide mula sa Quantum Films, MJM Productions, Tuko Films at Butchi Boy Productions.